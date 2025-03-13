Διεθνής κλινική δοκιμή εντόπισε φάρμακο που μπορεί να προλάβει τη νόσηση με συμπτωματική Covid-19 σε άτομα που εκτέθηκαν στον ιό. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις οικογένειες, μέλη των οποίων διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από την ασθένεια.

Η φαρμακευτική ουσία ensitrelvir είναι ήδη εγκεκριμένη στην Ιαπωνία για τη θεραπεία ήπιων έως μέτριων περιπτώσεων Covid. Η δοκιμή απέδειξε ότι έχει επίσης τη δυνατότητα να προστατεύει από την ασθένεια. Τα μη μολυσμένα άτομα που άρχισαν να λαμβάνουν το αντιιικό εντός 72 ωρών από την πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων σε ένα μέλος του νοικοκυριού ήταν σημαντικά λιγότερο πιθανό να προσβληθούν από Covid-19 σε σχέση με τα άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Μεταξύ των περισσότερων από 2.000 συμμετεχόντων στη δοκιμή στις ΗΠΑ και άλλες χώρες, το 9% που έλαβαν το εικονικό φάρμακο ανέπτυξαν επιβεβαιωμένα Covid-19. Αυτό συγκρίνεται με μόνο 2,9% των ατόμων που έλαβαν ensitrelvir, δηλαδή πρόκειται για μείωση κατά 67% στον κίνδυνο ασθένειας Covid-19.

«Εκτός από τον εμβολιασμό, η προφύλαξη μετά την έκθεση με έγκαιρη λήψη ενός αντιικού φαρμάκου από το στόμα θα ήταν ένας πολύτιμος τρόπος για την πρόληψη της ασθένειας Covid-19 σε άτομα που έχουν εκτεθεί, ειδικά άτομα με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου», επισημαίνει ο ομότιμος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, Φρέντερικ Χάιντεν, ο οποίος βοήθησε στο σχεδιασμό της δοκιμής και παρουσίασε τα αποτελέσματα της δοκιμής στο Συνέδριο για τους Ρετροϊούς και τις Ευκαιριακές Λοιμώξεις (CROI) στο Σαν Φρανσίσκο.

Η κλινική δοκιμή διεξήχθη μεταξύ Ιουνίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2024 και ήταν διπλά τυφλή, δηλαδή ούτε οι ερευνητές ούτε οι συμμετέχοντες γνώριζαν αν λάμβαναν ensitrelvir ή εικονικό φάρμακο. Μεταξύ των συμμετεχόντων στη δοκιμή, το 37% είχε τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη σοβαρών (και δυνητικά απειλητικών για τη ζωή) επιπλοκών. Ο κίνδυνος ανάπτυξης Covid μειώθηκε σημαντικά, ενώ δεν υπήρξαν νοσηλείες ή θάνατοι σε καμία από τις δύο ομάδες.

Οι ερευνητές περιγράφουν τη φαρμακευτική ουσία ως αποτελεσματική και γενικά καλά ανεκτή για την πρόληψη της Covid-19. Πριν το φάρμακο καταστεί διαθέσιμο στις ΗΠΑ, ωστόσο, ο ομοσπονδιακός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα πρέπει να το εγκρίνει για αυτόν τον σκοπό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

