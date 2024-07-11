Ο ρόλος της ενδοσκοπικής χειρουργικής στα παραρρίνια και βάση κρανίου

Η μύτη, τα παραρρίνια και η βάση του κρανίου είναι απ’ τις πιο πολύπλοκες ανατομικές περιοχές του σώματος – και οι παθήσεις τους αποτελούσαν πάντοτε πρόκληση για τους χειρουργούς. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των ενδοσκοπίων έχει προκαλέσει μια πραγματική επανάσταση στη προσέγγιση τους. Πλέον, η χρήση της ενδοσκοπικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση φλεγμονωδών παθήσεων της μύτης και των παραρρινίων («ιγμορίτιδες, παραρινοκολπιτιδες») είναι το Standard of Care σε ενήλικες και στα παιδιά.

Το ενδοσκόπιο δεν βοηθά απλώς να αποφευχθούν οι τομές – το σημαντικότερο είναι ότι η λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική σέβεται τη λειτουργία τη παραρρινίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους φυσικούς διόδους παροχέτευσης βοηθώντας έτσι να αποφευχθούν επιπλοκές και υποτροπές.



Οι ενδείξεις της χρήσης των ενδοσκοπίων στη χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιας παραρινοκολπιτιδας περιλαμβάνουν:

1) Περιπτώσεις χρόνιας παραρινοκολπίτιδας (με ή χωρίς ρινικούς πολύποδες) ενήλικες και σε παιδιά άνω των 7-8 ετών, με σημαντική επιβάρυνση στις καθημερινότητα του παιδιού που δεν έχουν ανταποκριθεί σε πλήρη και ενδελεχή συντηρητική αγωγή.

2) Επιπλοκές παραρινοκολπίτιδας, που μπορεί να αφορούν είτε στο μάτι (απόστημα, επίμονη φλεγμονή του κόγχου) – οπότε και η ενδοσκοπική παροχέτευση του αποστήματος είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η τύφλωση είτε τον εγκέφαλο (ενδοκράνιο απόστημα, Potts puffy tumor), όπου πρόσφατα δείξαμε ότι η ενδοσκοπική αντιμετώπιση είναι πιο ενδεδειγμένη.

Ωστόσο, η χρήση των ενδοσκοπίων δεν περιορίζεται στις φλεγμονώδες νόσους–καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι όπως οσφρητικά νευροβλαστώματα, καρκινώματα από πλακώδες επιθήλιο, αδενοκαρκινώματα, νεανικά αγγειοινώματα, ανεστραμμένα θηλώματα και οστεώματα μπορεί να εμφανιστούν σε παιδιά και σε ενήλικες – και το ενδοσκόπιο αποτελεί το ιδανικό μέσο προσπέλασης.

Στο ενδοσκοπικό κέντρο της Κλινικής Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, όντας διεθνές κέντρο αναφοράς, έχουμε μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες παγκόσμια σε αντιμετώπιση καλοήθων και κακοήθων όγκων παραρρινίων και βάσης κρανίων παγκόσμια, έχοντας χειρουργήσει περισσότερους από 800 τέτοιους όγκους την τελευταία δεκαπενταετία.

Ταυτόχρονα, μαζί με τη νευροχειρουργική ομάδα του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ προχωρώντας στη χρήση του ενδοσκοπίου ΚΑΙ ενδοκράνια, δημιουργήσαμε μια νέα ειδικότητα – την ενδοσκοπικής ρινο-νευροχειρουργικής ογκολογίας.

Επειδή στην ενδοσκοπική ρινο-νευροχειρουργική οι εγχειρητικοί χειρισμοί του εγκεφάλου και των ζωτικών νευρικών δομών (πχ κρανιακά νεύρα) είναι ελάχιστοι, η έκβαση των ασθενών είναι ιδιαίτερα καλή. Η βελτιωμένη εικόνα του ενδοσκόπου, βοηθά στην πλήρη αφαίρεση των όγκων, ενώ η απουσία ουλών καθιστά πιο ελκυστική την πρόσβαση αυτή σε ασθενείς για λόγους αισθητικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.