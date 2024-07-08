Διεθνής διάκριση για τον Δρ. Σταύρο Αλευρογιάννη, Διευθυντή Ορθοπαιδικό Χειρουργό του Metropolitan General

Μια σημαντική διάκριση έλαβε ο κ. Σταύρος Αλευρογιάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Κλινικής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Γόνατος και Ισχίου του θεραπευτηρίου Metropolitan General, ο οποίος πιστοποιήθηκε πρόσφατα από τον διεθνή φορέα SRC (Surgical Review Corporation) ως Master Surgeon in Joint Replacement.

Ο κ. Αλευρογιάννης είναι ο πρώτος Ορθοπαιδικός Χειρουργός που λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση στην Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζει τη δέσμευση και το υψηλό επίπεδο παροχής ποιοτικής φροντίδας και ασφάλειας στους ασθενείς, στον τομέα των αρθροπλαστικών.

Tι σημαίνει πιστοποίηση από τον SRC;

Ο πιστοποιημένος από τον SRC χειρουργός σημαίνει ότι έχει εκπληρώσει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια εκτέλεσης, την επιτυχή έκβαση και αναπαραγωγιμότητα του πολύ καλού αποτελέσματος στις ολικές αρθροπλαστικές μεγάλων αρθρώσεων και τηρεί τα αυστηρά πρωτόκολλα που ορίζει ο φορέας. Σύμφωνα με τον Gary M. Pratt, Διευθύνοντα Σύμβουλο του SRC «αυτή η διαπίστευση σηματοδοτεί ότι ο χειρουργός είναι από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτή την ειδικότητα και είναι αφοσιωμένος στην παροχή φροντίδας του υψηλότερου δυνατού επιπέδου».

Με τη διαδικασία της επιθεώρησης διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα ενδεδειγμένα πρότυπα και οι απαιτήσεις του διεθνούς φορέα. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν παρακολούθηση μεγάλου όγκου χειρουργικών περιστατικών, έλεγχο εξοπλισμού εγκαταστάσεων, κλινικών μεθόδων και τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών λειτουργίας.

Σχετικά με τον Δρ. Αλευρογιάννη

Ο Δρ. Σταύρος Αλευρογιάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής της Κλινικής Ρομποτικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Γόνατος και Ισχίου του Metropolitan General διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις αρθροπλαστικές (αντικατάσταση) μεγάλων αρθρώσεων, ενώ είναι ο μοναδικός ορθοπαιδικός χειρουργός που είναι διαπιστευμένος και στα τρία ρομποτικά ορθοπαιδικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας στις Κλινικές του HHG.

H μεγάλη του εμπειρία και εξειδίκευση στη νέα τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence-AI) τον οδήγησε στην παρουσίαση της “Μatrix” αρθροπλαστικής που αποτελεί την πρώτη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και μοναδική στην Ελλάδα τεχνική συνεχιζόμενης ψηφιακής ροής εργασιών, τόσο πριν την επέμβαση όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αλλά και μετεγχειρητικά.

Τι είναι η “Μatrix” αρθροπλαστική;

Ο ασθενής που πάσχει από αρθρίτιδα σε μια μεγάλη του άρθρωση υποβάλλεται σε ψηφιακή αξιολόγηση με ειδικά πρωτόκολλα για να καταδειχθεί το είδος της επέμβασης που είναι πιο κατάλληλο για τη δική του περίπτωση. Στη συνέχεια ενημερώνεται από το χειρουργό επίσης ψηφιακά με χρήση ειδικών γυαλιών εικονικής πραγματικότητας και τρισδιάστατης απεικόνισης, όπου κατανοεί με ακρίβεια το πρόβλημα στην άρθρωσή του, ενώ βλέπει το τελικό αποτέλεσμα με την τεχνητή άρθρωση πολύ πριν γίνει το χειρουργείο.

Ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα προεγχειρητικά να προετοιμάσει και να μοντελοποιήσει την άρθρωση που πάσχει και να προβεί σε εικονική προσομοίωση αποφεύγοντας οποιοδήποτε λάθος κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Το προεγχειρητικό μοντέλο προσομοίωσης τοποθετείται στο λογισμικό του ρομποτικού συστήματος που θέλει να χρησιμοποιήσει στην περίπτωση ο χειρουργός, ή τοποθετείται σε ειδικά γυαλιά που αλληλοεπιδρούν στο χειρουργείο με τα πραγματικά ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης του ασθενούς. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται τα πιο σύγχρονα ανθεκτικά εμφυτεύματα με επιφάνειες από βιοεμφυτεύσιμα κράματα ευγενών μετάλλων μηδενικής φθοράς για μακρόχρονη βιωσιμότητα.

Σχετικά με τον Surgical Review Corporation

Ο Surgical Review Corporation (SRC) ιδρύθηκε το 2003 και είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Η.Π.Α, ο οποίος διαπιστεύει τους κορυφαίους χειρουργούς, επαγγελματίες υγείας και νοσοκομεία παγκοσμίως που πληρούν τα αναγνωρισμένα πρότυπά του. Τα πρότυπα αυτά έχουν θεσπιστεί με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών και τη βελτίωση της χειρουργικής φροντίδας. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία.

