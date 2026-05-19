Ο Έμπολα ενδέχεται να εξαπλώνεται ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις - Τι λέει ο ΠΟΥ

Οι κάτοικοι κοντά στο επίκεντρο της έξαρσης του Έμπολα, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε 131 ανθρώπους, περιέγραψαν στο BBC News τον τρόμο που βιώνουν, την ώρα που εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟY) προειδοποιεί ότι τα κρούσματα ενδέχεται να εξαπλώνονται ταχύτερα από ό,τι αρχικά θεωρούνταν.

Ένας άνδρας στην επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό - το επίκεντρο της έξαρσης - δήλωσε ότι οι νοσούντες πεθαίνουν «πολύ γρήγορα», προσθέτοντας: «Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει».

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι μέχρι την Τρίτη υπήρχαν υποψίες για περισσότερα από 513 κρούσματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ ένα άτομο έχασε τη ζωή του στη γειτονική Ουγκάντα.

Η Δρ Anne Ancia του ΠΟΥ δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο ο οργανισμός ερευνά την έξαρση, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι τα κρούσματα έχουν επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Στατιστικά μοντέλα από το Κέντρο MRC στο Λονδίνο για την Παγκόσμια Ανάλυση Λοιμωδών Νοσημάτων, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, δείχνουν ότι υπάρχει «σημαντική» υποκαταγραφή και δεν αποκλείουν τα κρούσματα να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1.000.

Η μελέτη αναφέρει ότι η τρέχουσα έξαρση είναι «μεγαλύτερη από ό,τι έχει διαπιστωθεί έως τώρα» και ότι «το πραγματικό της μέγεθος παραμένει αβέβαιο».

Ένας άνδρας που μίλησε στο BBC News και συστήθηκε ως Bigboy, δήλωσε ότι ο κόσμος είναι «πραγματικά τρομαγμένος» και κάνει ό,τι μπορεί για να προστατευτεί.

Ανέφερε ότι οι ντόπιοι λαμβάνουν προφυλάξεις, όπως το να πλένουν τα χέρια τους με καθαρό νερό, αλλά πρόσθεσε ότι θα ήθελε να έχουν πρόσβαση και σε άλλα μέσα προστασίας, όπως προστατευτικές μάσκες.

Ένας άλλος κάτοικος του Ιτούρι, ο Alfred Giza, είπε ότι η τοπική κοινωνία έχει επίγνωση της απειλής και περιμένει να παραλάβει μάσκες για να προστατευτεί, σημείωσε όμως ότι δεν θα ήξερε τι να κάνει αν κάποιο μέλος της οικογένειάς του ή φίλος του κόλλαγε τη νόσο.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι ο Έμπολα μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα εάν τα κρούσματα δεν εντοπιστούν έγκαιρα, οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν ενημέρωση και τα συστήματα υγείας δεχτούν υπερβολική πίεση, προσθέτοντας ότι «βλέπουμε όλες αυτές τις συνθήκες» στην τρέχουσα έξαρση.

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Félix Tshisekedi, απηύθυνε έκκληση για «ψυχραιμία» και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο οποίος κήρυξε την έξαρση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε «βαθιά ανήσυχος για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας».

Εκφράζονται φόβοι ότι η έξαρση ενδέχεται να συνεχιζόταν για αρκετές εβδομάδες πριν από τον πρώτο εντοπισμό της στις 24 Απριλίου.

Δεν υπάρχει εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού Έμπολα που τροφοδοτεί την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων, αλλά ο ΠΟΥ αξιολογεί εάν άλλα φάρμακα μπορούν να προσφέρουν προστασία.

Μιλώντας στην εκπομπή Newsday του BBC, η Ancia ανέφερε ότι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι μια «ιδιαίτερα ανασφαλής περιοχή με μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού», γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του οργανισμού να ερευνήσει και να βοηθήσει στον έλεγχο της νόσου.

Η ίδια πρόσθεσε: «Όσο περισσότερο ερευνούμε αυτή την έξαρση, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι έχει ήδη εξαπλωθεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, πέρα από τα σύνορα αλλά και σε άλλες επαρχίες».

Η έξαρση έχει επεκταθεί στην επαρχία του Νοτίου Κίβου, όπου ο πληθυσμός πλήττεται από ανθρωπιστική κρίση εδώ και πολλά χρόνια, συμπλήρωσε. Εντοπίστηκε επίσης κρούσμα στην Γκόμα, τη μεγαλύτερη πόλη του ανατολικού Κονγκό, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 850.000 κατοίκους και ελέγχεται από αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα. Το υψηλό επίπεδο ανασφάλειας σε αρκετές επαρχίες αναγκάζει τους ανθρώπους να μετακινούνται συχνά, αυξάνοντας τον κίνδυνο και τη διασπορά του ιού, εξήγησε η ίδια.

Προληπτικά μέτρα σε αρκετές αφρικανικές χώρες - Η Ρουάντα έκλεισε τα σύνορά της

Αρκετές αφρικανικές χώρες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, εντείνοντας τους ελέγχους στα σύνορα και προετοιμάζοντας τις υγειονομικές τους δομές. Η γειτονική Ρουάντα έκλεισε επίσης τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Ουγκάντα κάλεσε τους πολίτες της να αποφεύγουν τις αγκαλιές και τις χειραψίες.

Ένας Αμερικανός πολίτης, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καθώς εμφάνισε συμπτώματα το Σαββατοκύριακο.

Το Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας δήλωσε στο BBC ότι ο Αμερικανός υπήκοος μεταφέρεται στη χώρα για νοσηλεία.

Τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανακοίνωσαν ότι εργάζονται για την απομάκρυνση τουλάχιστον άλλων έξι Αμερικανών που εκτέθηκαν στον ιό.

Ο ΠΟΥ και άλλοι φορείς συνεργάζονται με κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες για να σταματήσουν την εξάπλωση του ιού, προτρέποντας τους κατοίκους να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να απευθύνονται στην πλησιέστερη υγειονομική δομή εάν εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα.

Τι είναι ο Έμπολα και πώς μεταδίδεται;

Ο Έμπολα προκαλείται από έναν ιό και αρχικά εκδηλώνεται με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και έντονη κόπωση.

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, εμφανίζονται εμετοί και διάρροια, ενώ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε οργανική ανεπάρκεια. Ορισμένοι ασθενείς - αν και όχι όλοι - παρουσιάζουν εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.

Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά, όπως το αίμα ή οι εμετοί.

Το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo), το οποίο ευθύνεται για τη συγκεκριμένη έξαρση των κρουσμάτων, είναι σπάνιο. Στο παρελθόν είχε προκαλέσει μόλις δύο επιδημικές εξάρσεις, κοστίζοντας τη ζωή σχεδόν στο ένα τρίτο των ανθρώπων που μολύνθηκαν.

Μεταξύ 2014 και 2016, περισσότεροι από 28.600 άνθρωποι μολύνθηκαν από τον Έμπολα στη Δυτική Αφρική, στην ιστορικά μεγαλύτερη έξαρση του ιού από την ανακάλυψή του το 1976.

Η επιδημία εκείνη είχε προκληθεί από το στέλεχος Ζαΐρ (Zaire), για το οποίο πλέον υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο.

Η νόσος εξαπλώθηκε τότε σε αρκετές χώρες της Δυτικής Αφρικής αλλά και πέρα από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της Γουινέας, της Σιέρα Λεόνε, των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας, προκαλώντας τον θάνατο 11.325 ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

