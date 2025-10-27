Τα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων το 2024 ανήλθαν σε 6.134 έναντι 4.177 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 46,9%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (93,4%) παρουσίασαν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης (2.305 από 1.192) ενώ καταγράφηκαν και 38 κρούσματα

ιλαράς.

Η γρίπη παρουσίασε εποχικότητα κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα περιστατικά μειώθηκαν την άνοιξη και παρέμειναν χαμηλά από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο.

Συνολικά, αναφέρθηκαν 2.305 κρούσματα για το 2024 σε σχέση με 1.192 το 2023, καθιστώντας τη γρίπη τη συχνότερη λοίμωξη του έτους, με ποσοστό αύξησης 93,4%.

Συγκριτικά με το 2023, το 2024 η σαλμονέλωση αυξήθηκε κατά 12,4% και η φυματίωση μειώθηκε κατά 19,2%.

Με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, η σαλμονέλωση εμφάνισε τα περισσότερα κρούσματα τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο, ενώ τα περισσότερα κρούσματα φυματίωσης παρουσιάστηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Δεκέμβριο.

Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσίασε συνολικά 908 κρούσματα, με αυξητική τάση από το Μάιο έως τον Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023, το 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 37,8%.

Ο κοκκύτης κατέγραψε 440 κρούσματα το 2024 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023 κατά το οποίο δηλώθηκαν 12 κρούσματα.

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατέγραψε συνολικά με 220 κρούσματα, εμφανίζοντας θερινή εποχικότητα, καθώς τα περιστατικά περιορίζονται στους μήνες από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023 η λοίμωξη αυξήθηκε κατά 35,8%.

Πηγή: skai.gr

