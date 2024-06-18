Νερό: 4 tips για να το κάνεις πιο γευστικό

Tο να πίνεις νερό δε σε ξεδιψά μόνο αλλά είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο σου το οργανισμό και αυτό γιατί είναι απαραίτητο για την σωστή λειτουργία και ενυδάτωση. Το νερό δεν έχει εποχές. Μπορεί, αν δεν είσαι λάτρης του νερού να πιέζεις τον εαυτό σου να πίνει έστω και λίγο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα είναι εξίσου σημαντικό και δεν πρέπει να παραλείπετε ποτέ. Just a reminder: Πρέπει να καταναλώνεις 2L την ημέρα!

Σχεδόν όλα τα κύρια συστήματα του σώματός σου εξαρτώνται από το νερό για να λειτουργούν σωστά και να επιβιώσουν. Αν λοιπόν, δεν σου αρέσει η γεύση του νερού και αυτός είναι ο λόγος που το αποφεύγεις, δες μερικά tips για να σε ξεγελάσεις λίγο και να δώσεις λίγο γεύση στο νερό σου.

Όλοι χρειαζόμαστε το νερό για να διασφαλίσουμε ότι το σώμα μας θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

Πρόσθεσε φρέσκα φρούτα

Τα εσπεριδοειδή, όπως τα λεμόνια, τα lime και τα πορτοκάλια, είναι κλασικές προτάσεις για να δόσεις μια άλλη γευστική νότα στο νερό σου αλλά μπορείς να δοκιμάσεις και κάτι ακόμα. Φέτες από καρπούζι ή φράουλες, αγγούρι και φρέσκια μέντα είναι επίσης αναζωογονητικές γεύσεις για να προσθέσεις στο νερό σου, ειδικά το καλοκαίρι.

Χυμός φρούτων

Οποιοσδήποτε χυμός φρούτων μπορεί να είναι μια καλή, βασική γεύση για το νερό, αλλά το cranberry, το ρόδι, το σταφύλι και το μήλο, είναι ιδιαίτερα γευστικοί. Να επιλέξεις φυσικούς χυμούς και όχι με προσθήκη σακχάρων και να θυμάσαι: Τα φρούτα και οι χυμοί τους δεν έχουν απλώς καλή γεύση, περιέχουν βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που μπορούν να ωφελήσουν και την υγεία σου.

Πάγος

Πολλοί λένε ότι το παγωμένο νερό έχει καλύτερη γεύση από το νερό της βρύσης. Αν είναι έτσι, τα αρωματισμένα παγάκια μπορεί να δώσουν ακόμα καλύτερη γεύση στο νερό σου. Φτιάξε παγάκια από φρέσκα φρούτα, μέντα ή αγγούρι. Πώς; Απλώς κόψε ένα κομματάκι από το λαχανικό η φρούτο της επιλογής σου, πρόσθεσε κρύο νερό και πάγωσέ το.

Τσάι

Τα βότανα, τα φρούτα, το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο τσάι θεωρούνται τέλεια επιλογή για να δώσεις λίγη γεύση στο νερό σου.

