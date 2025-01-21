Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των γιατρών για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο όπως αναφέρουν είναι αργό και δυσλειτουργικό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΙΣΠ) έχει δεχθεί δεκάδες καταγγελίες και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τη χθεσινή πρώτη μέρα λειτουργίας του «επαληθεύονται οι φόβοι μας, καθώς πότε δυσλειτουργούσε και πότε δεν έδινε καθόλου πρόσβαση. Έχουμε δεκάδες καταγγελίες ότι το σύστημα που διαφημίστηκε ότι θα εκσυγχρονίσει τη συνταγογράφηση είναι πολύ αργό και δυσλειτουργικό. Για άλλη μία φορά κάποιοι αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς».

Σύμφωνα με τον ΙΣΠ, η λειτουργία του νέου συστήματος επιλέχθηκε χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές, χωρίς να έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση και η εκπαίδευση των γιατρών.

«Η απάντηση της ΗΔΙΚΑ στα θέματα δυσλειτουργίας ήταν «διαγράψτε τα cookies και το ιστορικό περιήγησης». Αν είναι δυνατόν!! Τελικά η νέα πλατφόρμα δεν απλοποίησε καμία διαδικασία, αντίθετα στη μεταφορά χάθηκαν πολλές από τις λειτουργίες που διευκόλυναν τους χρήστες».

«Οι βιαστικές αποφάσεις υλοποίησης ενός τόσο σοβαρού εγχειρήματος και μάλιστα εν μέσω έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων, έφερε υπέρογκα προβλήματα», σημειώνει ο ΙΣΠ και ζητά από τους αρμόδιους να διορθώσουν άμεσα τα προβλήματα αυτά, που ταλαιπωρούν γιατρούς και ασθενείς.

Προσθέτει επίσης, ότι σε λίγες μέρες επίκειται η εφαρμογή του νέου συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού, για το οποίο έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του και επαναλαμβάνει την πρότασή του να συνεχίσουν να ισχύουν τα τηλεφωνικά ραντεβού, καθώς και τα έκτακτα/επείγοντα ραντεβού εκτός πλατφόρμας.

Τις διαμαρτυρίες της για το νέο σύστημα συνταγογράφησης εκφράζει και η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, κάνοντας λόγο για πολυπλοκότητα της νέας πλατφόρμας, διπλασιασμό του χρόνου συνταγογράφησης και υφαρπαγής πολύτιμου χρόνου από το ιατρικό έργο.

«Λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι η νέα πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για τα ραντεβού που θα λειτουργήσει από 01/02/24, απαιτεί τη δήλωση ωραρίου από τον ιατρό που δεσμεύεται υπέρ ΕΟΠΥΥ, οφείλουμε να τονίσουμε ρητά ότι η σύμβαση των ειδικών ιατρών είναι σύμβαση κατά πράξη και περίπτωση (με αμοιβή ύψους 6 ευρώ καθαρά), ότι κάθε επίσκεψη συνοδεύεται από παραπεμπτικό που υπογράφεται από ιατρό και ασφαλισμένο και ότι ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει επισκέψεις με ανώτατο όριο τις 200 το μήνα και δεν αποζημιώνει δεσμευμένο ωράριο».

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί δηλώνουν ότι δεν είναι αντίθετοι με την ηλεκτρονική αναβάθμιση του συστήματος, με απαράβατες όπως προϋποθέσεις, όπως είναι η ρητή τήρηση των όρων της υφιστάμενης σύμβασης, η μείωση της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.