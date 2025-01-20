Ο ΙΣΑ απέστειλε εξώδικο στην ΗΔΙΚΑ -κοινοποιημένο στους Υπουργούς Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.κ. Α. Γεωργιάδη και Δ. Παπαστεργίου- με την οποία την καλεί χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσει σε οριστική επίλυση των προβλημάτων συνταγογράφησης που έχουν ανακύψει με τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προκειμένου να μην τεθεί περαιτέρω σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τονίζει ότι επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματος.

Ειδικότερα, στο εξώδικο του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής :

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, από μακρού χρόνου σας έχει ενημερώσει για τα προβλήματα που αντιλαμβανόμασταν πως θα αντιμετωπίζουν οι ιατροί με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Για τον λόγο αυτό σας έχουμε επισημάνει επανειλημμένως την ανάγκη για παράταση εφαρμογής του συστήματος αυτού, προκειμένου να υπάρχει χρόνος να γίνει επαρκέστερη εκπαίδευση των ιατρών, αλλά και για να είστε σίγουροι πως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Τον προβληματισμό μας αυτό, μάλιστα, τον κάναμε γνωστό στους υπευθύνους και εκπροσώπους της ΗΔΙΚΑ, αλλά και στον Υπουργό Υγείας σε διημερίδα που διεξήχθη στις 13-01-2025, κατά την οποία μάλιστα ο Υπουργός έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να δοθεί παράταση στην έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας. Εμείς με τη σειρά μας σας εκφράσαμε τις ανησυχίες μας εκ νέου την Παρασκευή 17-01-2025 και σας ζητήσαμε την παράταση, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού προς τούτου, πλην όμως εσείς αδιαφορήσατε τόσο για τους προβληματισμούς μας, όσο και για την παραίνεση του Υπουργού για παράταση και προχωρήσατε στην έναρξη λειτουργίας της νέα πλατφόρμας.

Σήμερα, 20-01-2025, ημέρα κατά την οποία υποτίθεται πως θα ετίθετο σε εφαρμογή η νέα πλατφόρμα, από τις 07.00 π.μ. το πρωί, είναι πραγματικά αδύνατο για τους ιατρούς να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, χωρίς να γνωρίζουν ούτε εκείνοι ούτε εμείς τον λόγο. Μετά από δική μας πρωτοβουλία και αλλεπάλληλες οχλήσεις μας, καθώς από το πρωί επικρατούσε ένα χάος σε ιατρεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, ενημερωθήκαμε πως για να μπορέσει να προχωρήσει ένας γιατρός σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση με τη νέα πλατφόρμα, όφειλε πρώτα να διαγράψει όλο το ιστορικό περιήγησης και τα cookies από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Για αυτό φυσικά κανένας ιατρός δεν είχε ενημερωθεί από εσάς, αφού μάλλον το θεωρήσατε αυτονόητο πως έπρεπε να το γνωρίζουν οι ιατροί από μόνοι τους.

Αποτέλεσμα, της ανεπαρκούς ενημέρωσης από την πλευρά σας, αλλά και του πλημμελούς ελέγχου της λειτουργικότητας της νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων, ήταν να επικρατήσει σήμερα το απόλυτο χάος σε ιατρεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, με χιλιάδες ασθενείς να αποχωρούν, χωρίς να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και το πρόβλημα αυτό να παραμένει ανεπίλυτο μέχρι και τώρα.

Μάλιστα εσείς διατεινόσασταν πως είχατε δεχθεί συγχαρητήρια για τη νέα πλατφόρμα και τον τρόπο λειτουργίας της, πλην όμως στην πράξη δεν είδαμε τίποτα τέτοιο με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ένα υπερατομικό αγαθό όπως η δημόσια υγεία.

Επειδή, λοιπόν, η προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να είναι πρωταρχική μέριμνα ενός κράτους και να προηγείται οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή συμφέροντος,

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

