Τεχνικά προβλήματα αντιμετώπισε το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πρώτη μέρα λειτουργίας του, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που ζητούσε παράταση για την εφαρμογή του ώστε να εκπαιδευτούν οι γιατροί στα νέα δεδομένα.

«Το σύστημα συνταγογράφησης δεν λειτουργεί. Οι φόβοι μας επαληθεύθηκαν. Aναμένουμε απάντηση και οδηγίες από την ΗΔΙΚΑ για την επίλυση του», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ.

Η ΗΔΙΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες σύνδεσης στη νέα εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

«Σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την είσοδό σας στη νέα εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα στον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε:

- Διαγραφή ιστορικού περιήγησης

- Διαγραφή Cookies

- Συνδεθείτε εκ νέου στο https://www.e-prescription.gr/portal/ και επιλέξτε από το μενού αριστερά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση».

Διαμαρτυρία ΙΣΑ και παθολόγων

Ο ΙΣΑ έχει αναδείξει τα προβλήματα δυσλειτουργίας του συστήματος, ωστόσο «η ΗΔΙΚΑ επιμένει στην άμεση εφαρμογή του, θέτοντας την 9η Φεβρουαρίου ως καταληκτική ημερομηνία διασύνδεσης με το ευρωπαϊκό σύστημα. Ωστόσο εύλογα αναρωτιόμαστε γιατί καθυστέρησε η ολοκλήρωση του προγράμματος που εκκρεμεί εδώ και μια διετία και δεν εδόθη το περιθώριο για την εκπαίδευση του ιατρικού κόσμου», σημειώνει ο ΙΣΑ, τονίζοντας ότι οι γιατροί δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας θεωρεί ότι είναι «ένα ανούσιο και σπάταλο εγχείρημα, το οποίο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα και την σκοπιμότητα της. Παρά την αρχική παρουσίαση της αλλαγής ως μια κίνηση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών υγείας, η πραγματικότητα δείχνει ότι το νέο σύστημα είναι όχι μόνο περιττό, αλλά και πηγή κατευθυνόμενης σπατάλης πόρων».

Σύμφωνα με τους παθολόγους, η νέα πλατφόρμα δεν απλοποίησε καμία διαδικασία, αντίθετα στη μεταφορά χάθηκαν διαδικασίες που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ευεργετικές για τους χρήστες-ιατρούς. «Οι διαχρονικές ελλείψεις στην τεχνική υποστήριξη και η μη επαρκής εξοικείωση, δημιουργούν αχρείαστη σύγχυση και πολλαπλές καθυστερήσεις. Η αντικατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος, με ένα όμοιο αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, φανερώνει έλλειψη στρατηγικής και ορθολογικής διαχείρισης δημόσιων πόρων. Αν μάλιστα συνδυαστεί με την υποχρεωτική χρήση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού, πλήττει σοβαρά την καθημερινότητα ιατρών και ασθενών», αναφέρουν οι παθολόγοι.

Και προσθέτουν ότι «το νέο σύστημα δεν είναι μόνο δυσλειτουργικό και αργό, αλλά πλήρως αναποτελεσματικό στην εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της δημόσιας υγείας. Η διαδικασία των ηλεκτρονικών ραντεβού, η οποία παρουσιάστηκε παράλληλα ως καινοτόμος λύση, αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα μηχανισμό που αποσπά πλήρως τον γιατρό από την φροντίδα του ασθενή.

Συχνά η ταχύτητα του συστήματος είναι τόσο αργή που καθιστά την ολοκλήρωση ακόμη και των πιο βασικών ενεργειών αδύνατη. H κατάσταση αυτή απομακρύνει τους ασθενείς και τους λιγοστούς ιατρούς που έχουν απομείνει ως συμβεβλημένοι ή μη, από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, με άμεσο αποτέλεσμα την αναζήτηση ακριβών ιδιωτικών ασφαλιστικών λύσεων.

Εν κατακλείδι, το νέο σύστημα, αντί να βελτιώσει την πρόσβαση και τη λειτουργικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, αποτυγχάνει παταγωδώς, αποξενώνοντας ασθενείς και ιατρούς. Η υγεία απαιτεί πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις, όχι γραφειοκρατία και κακοδιαχείριση. Αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις και χρηματοδότηση, ο ΕΟΠΥΥ κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη και τη στήριξη της κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

