Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς σήμερα: Πώς καθιερώθηκε και πόσο καλό μας κάνουν οι αγκαλιές

Σήμερα, 21 Ιανουαρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς και έχουμε ακόμα μια «δικαιολογία» να αγκαλιάσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Πώς όμως καθιερώθηκε η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς; Το 1986 ο φοιτητής Kevin Zaborney, ήταν αυτός ο οποίος έψαχνε ακόμη έναν τρόπο ώστε να προσφέρουμε αγκαλιές στους ανθρώπους που αγαπάμε και υλοποίησε την ιδέα της όμορφης αυτή ημέρας. Μπορεί να μην έχει καταγραφεί επίσημα ως παγκόσμια ημέρα από τον ΟΗΕ, αλλά όλες οι χώρες το αναπαράγουν και το υιοθετούν.

Τα πολλαπλά οφέλη μιας αγκαλιάς

Τα οφέλη της πολλά. Μελέτες αποδεικνύουν πως μόνο 10 δευτερόλεπτα αγκαλιάς είναι αρκετά για να μειωθεί η αρτηριακή πίεση και οι ορμόνες του στρες και του άγχους και να αυξηθούν οι ορμόνες της ευεξίας, βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες, ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη και βοηθά στο «δέσιμο» του άνδρα με τη γυναίκα.

Μειώνει επίσης τον πόνο. Αν το παιδί σας χτυπήσει, τότε δώστε του μια μεγάλη αγκαλιά διαρκείας. Με την αγκαλιά παράγονται ενδορφίνες, οξυτοκίνη και σεροτονίνη. Οι ενδορφίνες βοηθάνε στη μείωση του πόνου, ενώ η οξυτοκίνη και η σεροτονίνη κάνουν τα παιδιά σας πιο ευτυχισμένα.

Η αγκαλιά μας κάνει πιο ευτυχισμένους, μειώνει την κατάθλιψη και μας βοηθάει να γίνουν πιο κοινωνικοί με τους γύρω τους, βοηθάει λοιπόν στη βελτίωση της Νόσου του Αλτσχάιμερ.



Πηγή: skai.gr

