Tα HealthSpot του HHG στο δίκτυο των συνεργαζόμενων κέντρων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε μια σημαντική συνεργασία προχώρησαν τα HealthSpot του Ομίλου Hellenic HealthCare Group (ΗΗG) με την Εθνική Ασφαλιστική καθώς εντάχθηκαν στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα της. Πλέον, οι ασφαλισμένοι με ομαδικό συμβόλαιο υγείας θα μπορούν να εξυπηρετούνται στο Δίκτυο των Διαγνωστικών Κέντρων HealthSpot, λαμβάνοντας υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας από άριστα καταρτισμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και με τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό, με το κύρος του μεγαλύτερου Ομίλου υγείας στην Ελλάδα.

Στο Δίκτυο των Διαγνωστικών Κέντρων HealthSpot σε Αττική, Μύκονο και Σαντορίνη, ανήκουν και τα Πlaton Δiagnosis που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και την Αττική, καθώς και τα Diagnosi Creta InterClinic στην Κρήτη. Εκτός από τα διαγνωστικά Κέντρα, οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ίδιου Ομίλου Metropolitan Hospital, Mητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic, City Hospital στην Καλαμάτα, τα οποία -για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων- αποτελούν μέρος του Δικτύου HealthSpot.

Για το Δίκτυο HealthSpot, η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την ενδυνάμωση μιας στρατηγικής σχέσης με την Εθνική Ασφαλιστική, ώστε ένα ευρύ μερίδιο ασφαλισμένων να επωφελείται από κορυφαίες υπηρεσίες υγείας. Άριστα καταρτισμένοι ιατροί, άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, υπερσύγχρονες υποδομές και τεχνολογία αιχμής θα βρίσκονται πλέον στη διάθεση των ασφαλισμένων της Εθνικής Ασφαλιστικής για κάθε ιατρική τους ανάγκη.

Ο κ. Η. Δασκαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων στην Εθνική Ασφαλιστική, δήλωσε: «Στην Εθνική Ασφαλιστική βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα τον ασφαλισμένο και τις ανάγκες του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επέκταση της συνεργασίας μας με τα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot του Ομίλου HHG, αλλά και με τις κλινικές του ίδιου Ομίλου καθώς έτσι παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας αμεσότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διασφαλίζουμε την αναβαθμισμένη εξυπηρέτησή τους.»

Το Δίκτυο των Διαγνωστικών Κέντρων HealthSpot όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι της Εθνικής μπορείτε να το δείτε αναλυτικά εδώ.

Σχετικά με το Hellenic Healthcare Group

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος όμιλος υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, διαθέτει 9 κορυφαία θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα Διαγνωστικά Κέντρα – Πολυϊατρεία HealthSpot, το Homecare κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας, τα διαγνωστικά κέντρα Πlaton Δiagnosis, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρεία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

Σχετικά με την Εθνική Ασφαλιστική



Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί εταιρεία θεσμό στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά. Από την ίδρυσή της το 1891 έως και σήμερα, έχει σκοπό να προσφέρει στους ασφαλισμένους εύκολες και αποτελεσματικές λύσεις, για να προστατεύουν ό,τι είναι σημαντικό για εκείνους, αλλά και να μπορούν να υποδέχονται την επόμενη μέρα τους με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Το όνομα της εταιρείας είναι διαχρονικά συνδεδεμένο με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία, γεγονός που αποδεικνύεται από την προτίμηση πάνω από 1.7 εκατομμυρίων πελατών. Η στρατηγική της για την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί μέρος ενός λειτουργικού μοντέλου με βασικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και κύριους στόχους την καινοτομία και την ευημερία. Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών απαριθμώντας πάνω από 5.000 πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα.

Από τις 31.03.2022, η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί μέρος του επενδυτικού fund CVC Capital Partners’ Fund VII (CVC).







