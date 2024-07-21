Μήπως έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση; 5 σημάδια για να το καταλάβεις

Εάν δεν καταλάβεις εγκαίρως ότι έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενδέχεται να χάσεις πολλές ευκαιρίες ή μπορεί να οδηγηθείς ακόμη και σε μια ανεξέλεγκτη πορεία. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που μπορεί να... κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου.

Και επειδή η ψυχική υγεία είναι σημαντική εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να ανακαλύψεις τα σημάδια που δείχνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση προκειμένου να προσπαθήσεις να τα ξεπεράσεις προτού προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Θέλεις το τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά

Η τελειότητα μπορεί να είναι αποτέλεσμα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Ένα άτομο που δεν αισθάνεται ποτέ ικανοποιημένο με τον εαυτό του δεν μπορεί να δεχτεί τα αποτελέσματα που λαμβάνει και μπορεί να κολλήσει για παράδειγμα με μια εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να πάρει το ιδανικό αποτέλεσμα.

Δεν μπορείς να αποδεχτείς τα σχόλια που λαμβάνεις

Εάν είσαι ανασφαλής, όταν κάποιος ελέγχει την εργασία σου, ίσως πιστεύεις ότι τα σχόλια αφορούν εσένα προσωπικά και όχι την εργασία που μόλις έχεις ολοκληρώσει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να δυσκολευτείς να δεχτείς τα σχόλια. Την επόμενη φορά που κάποιος θα σου κάνει σχόλια, προσπάθησε να εστιάσεις στις πολύτιμες πληροφορίες που σου δίνονται, όπως ποια πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Και φροντίσε να μην αρνηθείς την αξία σου όταν κάποιος σε επαινεί.

Είναι σημαντικό για σένα να μοιράζεσαι συνέχεια τα επιτεύγματά σου

Το να προβάλεις στα social media την αισιόδοξη πλευρά της ζωής σου, μπορεί απλά αυτό να δείχνει ότι ζητάς την έγκριση και την αποδοχή - και τα συναισθήματά σου εξαρτώνται από αυτά.

Παρόλο που είναι εντάξει να μοιράζεσαι τα καλά πράγματα με τους άλλους, δεν θα πρέπει να ενισχύεις τα συναισθήματά σου για αυτοεκτίμηση. Η οικογένεια και οι φίλοι μας μας αγαπούν ανεξάρτητα από την εφήμερη προβολή, την αίσθηση της μόδας και τα χόμπι μας.

Δεν μπορείς να πεις όχι

Είναι υπέροχο εάν θέλεις να βοηθήσεις τους άλλους, αλλά αν οι άνθρωποι σε χρησιμοποιούν, είναι καιρός να το σταματήσεις.

Κάθε φορά που βοηθάς κάποιον άλλο εις βάρος του εαυτού σου, το μυαλό σου πιστεύει ότι αυτό που θέλεις εσύ είναι ασήμαντο. Φαντάσου πώς θα άλλαζε η ζωή σου εάν σταματούσες να να κάνεις όλες αυτές τις περιττές χάρες. Όχι μόνο οι άνθρωποι θα άρχιζαν να σε σέβονται, αλλά θα είχες επίσης μια καλύτερη αίσθηση αυτοεκτίμησης. Επιπλέον, σκέψου όλον αυτόν τον επιπλέον ελεύθερο χρόνο που θα κερδίσεις για να απολαύσεις τα πράγματα που αγαπάς και αξίζουν.

Χρειάζεσαι επιβεβαίωση για τα πάντα

Μερικά άτομα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το βραχυπρόθεσμο άγχος, επομένως ζητούν συνεχώς από άλλους την αποδοχή και την υποστήριξη. Μερικές φορές αυτό μπορεί να ανακουφίσει τις ανησυχίες σου, αλλά μακροπρόθεσμα, σημαίνει ότι δεν μπορείς να χειριστείς τα πράγματα μόνη σου. Για παράδειγμα, αν μόλις αγόρασες νέα ρούχα και αισθάνεσαι την επιθυμία να μοιραστείς φωτογραφίες σου με άλλους για να ρωτήσεις πώς φαίνεσαι με αυτά, μπορεί να είναι ένα σημάδι χαμηλής αυτοεκτίμησης.

