Απότομη αύξηση του ιικού φορτίου του SARS-CoV2 (λοίμωξη COVID-19) στη Θεσσαλονίκη δείχνουν οι μετρήσεις στα αστικά απόβλητα της πόλης, που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με την Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ, αν και η μέση εβδομαδιαία αύξηση στην τιμή του φορτίου από την ISO WEEK 27/2024 στην εβδομάδα 28/2024 (σ.σ. χάρτης επίπτωσης των τελευταίων δύο εβδομάδων) -όπως κοινοποιήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη στον ΕΟΔΥ- ήταν μόλις 24%, η τιμή που μετρήθηκε τη Δευτέρα 15/7/2024 ήταν 66% μεγαλύτερη από την αμέσως προηγούμενη μέτρηση.

Όπως διευκρινίζεται από την ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, «τέτοια απότομη αύξηση είχε καιρό να παρατηρηθεί και αν επιβεβαιωθεί από τις μετρήσεις στις επόμενες ημέρες θα πρόκειται για μίια σημαντική αύξηση στη διασπορά του ιού».

Με βάση την πιο πρόσφατη μέτρηση στα λύματα της Θεσσαλονίκης, ο ρυθμός διπλασιασμού των φορτίων είναι ανά 18 ημέρες. Με χρόνο γενιάς (μέσος χρόνος που μεσολαβεί από τη μόλυνση ενός ατόμου μέχρι να μολύνει αυτό με τη σειρά του τα δευτερογενή κρούσματα) τις 2,8 ημέρες ο ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων (Rt) εκτιμάται στο 1.115. «Το κύμα αυτό εξελίσσεται αργά από τα μέσα Μαΐου και η Θεσσαλονίκη καθυστέρησε σε σχέση με άλλες πιο τουριστικές περιοχές της χώρας. Δεν αποκλείεται βέβαια να δούμε και απότομες αυξήσεις στη διασπορά, καθώς η κινητικότητα και ο τουρισμός μεταβάλλονται σημαντικά όσο προχωράει το καλοκαίρι», σημειώνεται.

* Τα διαγράμματα παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

