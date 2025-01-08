Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, η σύμβαση έργου για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση και ανακαίνιση πέντε Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων στις Κυκλάδες, στη 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, ύψους 1.988.376,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Πρόκειται για τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Κέας, Κύθνου, Σίφνου, Σερίφου και Κιμώλου.

Τον διαγωνισμό για το έργο διενήργησε η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου/Growthfund, με αναθέτουσα αρχή τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι τη σύμβαση υπέγραψε ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστος Ροϊλός και ο εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας «Τεχνοκυκλαδική ΑΤΕ».

«Η υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων Κέας, Κύθνου, Σίφνου, Σερίφου και Κιμώλου αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Με σταθερά βήματα επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό των υποδομών υγείας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες, αξιοποιώντας τα μέσα που μας προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πραγματοποιούμε τη μεγαλύτερη ανακαίνιση που έχει γίνει από την ίδρυση του ΕΣΥ και ενισχύουμε παράλληλα και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με ένα πρόγραμμα 45 εκατ. ευρώ. Επενδύουμε επίσης και στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με επιπλέον δυνατότητες εκπαίδευσης και επιστημονικά κίνητρα. Το όραμά μας είναι ένα σύστημα υγείας που στέκεται κοντά σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και για αυτό εργαζόμαστε καθημερινά», σχολίασε σχετικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου/Growthfund, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης, ύψους σχεδόν 2 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση των υποδομών σε 5 Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία των Κυκλάδων, γίνεται ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη νησιωτική Ελλάδα. Με επίγνωση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, ωριμάζουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών μας, εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση σε ποιοτικότερες υγειονομικές υπηρεσίες, και αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν των περιοχών αυτών. Το PPF θα συνεχίσει, με την ίδια συνέπεια, να εργάζεται ωριμάζοντας έργα καίριας σημασίας για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των νησιών μας».

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και υπάγεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: skai.gr

