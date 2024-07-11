Μαστογραφία: Η εξέταση που σώζει ζωές

«Στους μαστούς όμως, μπορούν να αναπτυχθούν διάφορες παθολογίες, όπως καρκίνος. Για το λόγο αυτό, είναι άκρως σημαντικές οι τακτικές διαγνωστικές εξετάσεις για την υγεία των γυναικών, με κύρια την μαστογραφία που αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την πρόληψη και την ανίχνευση ασθενειών του μαστού, και ένα πολύτιμο δώρο για τις γυναίκες, αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Συργιάννης Διευθυντής Ιατρός Ακτινολόγος Ειδικός Απεικόνισης Μαστού στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει με όσα θα θέλαμε να γνωρίζουμε για τις εξετάσεις που αφορούν στην υγεία των μαστών:

Πόσο σημαντική είναι η εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του Μαστού;

«Η αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού απαιτεί υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, με σκοπό την εξασφάλιση της υγείας των γυναικών και την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχούς αντιμετώπισης των ασθενειών του μαστού. Η εξειδίκευση εξασφαλίζει ότι οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές, από ειδικευμένο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων ειδικών νοσηλευτών, χειρουργών και ακτινολόγων του μαστού, οι οποίοι προχωρούν σε ακριβή κλινική αξιολόγηση και χειρουργικές παρεμβάσεις όταν απαιτείται. Ο εξειδικευμένος Ακτινολόγος Μαστού διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των απεικονίσεων και την αξιόπιστη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ώστε κάθε γυναίκα να λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα με ακρίβεια, ταχύτητα και χωρίς σύγχυση» τονίζει.

Γιατί η μαστογραφία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο εξέτασης;

«Ο καρκίνος του μαστού προκαλείται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κακοήθων κυττάρων στο μαστό και αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του μαστού, να είναι εντοπισμένος ή διάχυτος σε γειτονικούς ιστούς. Η ανίχνευση της κακοήθειας του μαστού σε πρώιμο στάδιο είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική θεραπεία. Η μαστογραφία, η κλινική εξέταση και η αυτοεξέταση του μαστού είναι σημαντικά μέσα ανίχνευσης.

Η πρόγνωση για τον καρκίνο του μαστού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της φάσης ανίχνευσης, του τύπου και του σταδίου του όγκου, καθώς και της ηλικίας και της γενικής κατάστασης της υγείας της γυναίκας. Ο γρήγορος εντοπισμός και η έγκαιρη αγωγή μπορούν να βελτιώσουν τις προοπτικές επιβίωσης, ενώ η επιστημονική έρευνα και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουν συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη και θεραπεία της», επισημαίνει ο ειδικός.

Η μαστογραφία, ως μέθοδος εξέτασης, αναδεικνύεται ως μία πολύτιμη διαδικασία που προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία των γυναικών, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασθένειας, όπως:

• Ανίχνευση καρκίνου του μαστού: Η μαστογραφία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ανίχνευσης καρκίνου του μαστού σε πρώιμα στάδια, όταν αυτός είναι εύκολα θεραπεύσιμος

• Πρόληψη: Η τακτική μαστογραφία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, αναγνωρίζοντας ανωμαλίες πριν αυτές εξελιχθούν σε καρκίνο

• Παρακολούθηση: Για τις γυναίκες που έχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού λόγω οικογενειακού ιστορικού ή άλλων παραγόντων, η μαστογραφία χρησιμοποιείται για την τακτική παρακολούθηση και πρόληψη

• Αξιολόγηση βλαβών: Η μαστογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση βλαβών, όπως κύστες ή όγκοι στο μαστό

• Καθοδήγηση βιοψίας: Όταν ανιχνεύεται ύποπτη βλάβη, η μαστογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση της βιοψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει καρκίνος

• Ελαχιστοποίηση ακτινοβολίας: Οι σύγχρονες μαστογραφίες χρησιμοποιούν χαμηλής δόσης ακτινοβολία, με στόχο τη μείωση της έκθεσης σε αυτή

• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων θεραπείας: Η μαστογραφία χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού.

Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσω τη μαστογραφία;

«Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παίζουν καθοριστικό ρόλο, τόσο στην εύρεση παθολογιών όσο και στην κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Η μαστογραφία προτείνεται να ξεκινά από την ηλικία των 40 ετών και να διενεργείται ετησίως έως τα 74-75 έτη. Παρόλα αυτά, εν όψει της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της καλής υγείας και φυσικής κατάστασης πολλών γυναικών σε μεγαλύτερες ηλικίες, η παρακολούθηση μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε γυναίκας και την αξιολόγηση της γενικής της υγείας. Σαφώς, ενδιάμεσα από τον προληπτικό έλεγχο, μπορεί να προκύψει ανάγκη να γίνουν εξετάσεις, ωστόσο αυτό καθορίζεται κατά περίπτωση» εξηγεί.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται μαστογραφία και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες;

«Η συχνότητα και η ηλικία κατά την οποία οι γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από διάφορους ιατρικούς οργανισμούς και τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχει κάθε γυναίκα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες γενικές συστάσεις που μπορούν να είναι χρήσιμες:

• Ξεκινήστε τακτικούς ελέγχους μαστού σε ηλικία 40 ετών: Πολλοί ιατρικοί οργανισμοί, όπως η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (American Cancer Society) και ο Ιατρικός Σύλλογος των Ηνωμένων Πολιτειών (American Medical Association), συνιστούν ότι η μαστογραφία πρέπει να ξεκινά στα 40 έτη

• Κάντε 1 μαστογραφία κάθε χρόνο: Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες που είναι στο μέσο κίνδυνο καρκίνου του μαστού πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφίες κάθε χρόνο από την ηλικία των 40 ετών

• Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές μεθόδους μαστογραφίας: Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι μαστογραφίας, η ψηφιακή μαστογραφία και η τρισδιάστατη ψηφιακή μαστογραφία (τομοσύνθεση). Είναι σημαντικό να συζητήσετε με τον γιατρό σας και να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο για εσάς.

Σε κάθε περίπτωση, ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η συνεργασία με τον γυναικολόγο ή τον γιατρό σας, οι οποίοι θα μπορέσουν να οργανώσουν το βέλτιστο πρόγραμμα κλινικής και απεικονιστικής παρακολούθησης σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό κάθε γυναίκα να γνωρίζει το οικογενειακό ιστορικό όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού και να ενημερώνει τον γιατρό της σχετικά», καταλήγει ο κ. Συργιάννης

*Το Κέντρο Μαστού και Γυναίκας του Metropolitan Hospital είναι μια πρότυπη Διαγνωστική και Θεραπευτική Κλινική που δημιουργήθηκε με γνώμονα τις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Το κέντρο μαστού αποτελείται από μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, η οποία μπορεί να δώσει λύση σε ό,τι αφορά στην υγεία των μαστών. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Μαστού λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2014 και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα παρακολούθησης, διάγνωσης και αντιμετώπισης παθήσεων που αφορούν αποκλειστικά τον μαστό στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια "One Stop Breast Unit", όπου οι γυναίκες υποβάλλονται σε απεικονιστικούς ελέγχους των μαστών (Ψηφιακή Μαστογραφία, Τομοσύνθεση, Υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας, Ελαστογραφία), καθώς και κλινική εξέταση από εξειδικευμένο μαστολόγο, ενώ όπου απαιτείται, μπορεί να γίνει άμεση ταυτοποίηση βλάβης με βιοψία σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς πόνο.

Στην καλά εξοπλισμένη μονάδα λειτουργούν δύο διαφορετικά συνεργαζόμενα τμήματα:

• Τμήμα Απεικόνισης και Διάγνωσης του Μαστού, και

• Χειρουργική Κλινική Μαστού

Επιπλέον, στο Κέντρο Μαστού και Γυναίκας, λειτουργεί Κέντρο Γυναικολογικής Ογκολογίας, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην πρόληψη και στη θεραπεία νοσημάτων των έσω και έξω γεννητικών οργάνων.

Η δημιουργία αυτής της ολοκληρωμένης δομής, που απευθύνεται σε γυναίκες όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για πρόληψη ή θεραπεία, προέκυψε από την ανάγκη κάθε γυναίκας να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που σχετίζονται με την υγεία των μαστών της.

