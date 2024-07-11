Ο εντοπισμός ενός συνόλου μικροπρωτεϊνών που παράγονται σε όγκους του ήπατος θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του καρκίνου, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Science Advances».

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το ερευνητικό ινστιτούτο του νοσοκομείου Hospital del Mar στη Βαρκελώνη, μελέτησε δεδομένα από όγκους και υγιείς ιστούς από πάνω από 100 ασθενείς με καρκίνο του ήπατος και εντόπισε μια ομάδα μικρών μορίων αποκλειστικά για τους όγκους του ήπατος, δηλαδή πολύ μικρές πρωτεΐνες που εκφράζονται μόνο από τα καρκινικά κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή κατέστη δυνατή μέσω ενός συνδυασμού υπολογιστικών τεχνικών σε συνδυασμό με εργαστηριακά πειράματα.

Η μελέτη των μικροπρωτεϊνών, υπογραμμίζουν οι ερευνητές, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη εμβολίων κατά του καρκίνου βασίζεται στην ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζει ξένα μόρια που δεν αποτελούν μέρος του σώματος και οι μεταλλάξεις στα καρκινικά κύτταρα δημιουργούν ξένα πεπτίδια που προειδοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, η πρόκληση έγκειται στους καρκίνους που έχουν χαμηλά ποσοστά μεταλλάξεων, όπως ο καρκίνος του ήπατος.

«Είδαμε ότι ορισμένες από αυτές τις μικροπρωτεΐνες μπορούν να διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα δημιουργώντας ενδεχομένως μια απάντηση κατά των καρκινικών κυττάρων. Αυτή η απόκριση μπορεί να ενισχυθεί με εμβόλια παρόμοια με τα εμβόλια για τον κορονοϊό, αλλά που παράγουν αυτές τις μικροπρωτεΐνες. Αυτά τα εμβόλια θα μπορούσαν να σταματήσουν ή να μειώσουν την ανάπτυξη των όγκων», εξηγεί η ερευνήτρια Πούρι Φορτές από το Πανεπιστήμια Cima στη Ναβάρα και το βιοϊατρικό ερευνητικό κέντρο CIBERehd.

Η χορήγηση αυτών των εμβολίων θα μπορούσε να είναι σχετικά απλή, σημειώνουν οι ερευνητές, αν και η έρευνα για την ανάπτυξή τους δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.