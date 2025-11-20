Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» συνεχίζει την ανοδική του πορεία, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο που διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της υγείας. Για 2η συνεχή χρονιά το Νοσοκομείο Μεταξά κατέκτησε την ύψιστη διάκριση των Healthcare & Business Awards.

Το Νοσοκομείο Μεταξά απέσπασε συνολικά 14 βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα πλατινένιο, 5 χρυσά, 5 ασημένια, 2 χάλκινα, καθώς και την ύψιστη διάκριση του διαγωνισμού, αυτή του Κορυφαίου Νοσοκομείου για το 2025.

Πρόκειται για μια ιστορική διάκριση για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο του Πειραιά, η οποία αποδεικνύει τη διαρκή βελτίωση που επιτελείται σε όλους τους τομείς, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη των ασθενών και της κοινωνίας στο έργο του.

Τα βραβεία που απέσπασε το Νοσοκομείο Μεταξά αποτυπώνουν το εύρος, την ποιότητα και την κοινωνική διάσταση των δράσεων του.

Πιο συγκεκριμένα:

2 χρυσά για το πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά» (σκύλοι θεραπείας)

1 χρυσό, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο για τη δράση προληπτικής ιατρικής «Γέφυρες Υγείας»

1 πλατινένιο και 1 χρυσό για τη θεατρική ομάδα MetaxAct και την παράσταση «Ποια Ελένη;» (θεραπεία με χειροκρότημα)

1 χρυσό για τους Εθελοντές του Συνδέσμου «Στάσου Κοντά μας»

1 ασημένιο για την Εθελοντική Αιμοδοσία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός (επετειακή στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού)

1 ασημένιο για την Κατ' Οίκον Νοσηλεία (καινοτόμο μοντέλο θεραπείας)

1 ασημένιο για τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (κλειστά συστήματα χορήγησης χημειοθεραπειών)

1 ασημένιο για τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια (αξιολόγηση)

1 χάλκινο για του ξενώνες φιλοξενίας ογκολογικών ασθενών

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια στο Νοσοκομείο Μεταξά, δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος.

«Είναι πολύ δύσκολο να κατακτήσεις την κορυφή. Αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να διατηρηθείς σε αυτήν», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «το ιστορικό αυτό back to back και η εκ νέου ανάδειξη του «Μεταξά» ως κορυφαίου Νοσοκομείου της χώρας, μάς γεμίζουν χαρά, ικανοποίηση και δύναμη για τη συνέχεια, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη, ισχυρότερη θέληση και ακόμη πιο έντονη επιθυμία για την κατάκτηση νέων κορυφών. Έχοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τον ογκολογικό ασθενή, υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις που εξασφαλίζουν άμεση προσβασιμότητα, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερη ταλαιπωρία, αντικειμενική αξιολόγηση και απόλυτη διαφάνεια.

Με συμμάχους το υγειονομικό προσωπικό, τους εθελοντές, τις σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και με την καθοριστική στήριξη της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλάζουμε τα πάντα προς όφελος των ασθενών μας. Κάνουμε το Νοσοκομείο Μεταξά Σπουδαίο Ξανά!», κατέληξε ο κ. Ευσταθόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

