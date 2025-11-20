Μεταστροφή από το CDC: Αφήνει ανοιχτό τώρα το ενδεχόμενο σύνδεσης των εμβολίων με τον αυτισμό

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) επικαιροποίησαν χθες, Τετάρτη, τον ιστότοπό τους με τη δήλωση ότι οι ισχυρισμοί πως τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό «δεν βασίζονται σε στοιχεία».

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος αντιμετωπίζει τα εμβόλια με σκεπτικισμό, καθώς και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προωθήσει τη θεωρία -η οποία αντιβαίνει στα επιστημονικά στοιχεία- πως τα παιδικά εμβόλια αποτελούν αιτία αυτισμού. Όμως ο ιστότοπος των CDC ανέφερε προηγουμένως ότι «μελέτες έχουν δείξει πως δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον εμβολιασμό και την εμφάνιση διαταραχής του φάσματος του αυτισμού».

Από χθες, Τετάρτη, το βράδυ, στον ιστότοπο της υπηρεσίας δηλώνεται: «Ο ισχυρισμός ότι 'τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό' είναι ένας ισχυρισμός που δεν βασίζεται σε στοιχεία επειδή μελέτες δεν έχουν αποκλείσει την πιθανότητα τα παιδικά εμβόλια να προκαλούν αυτισμό». Προστίθεται ότι οι υγειονομικές αρχές «έχουν αγνοήσει» μελέτες που υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο.

Η υπηρεσία διατήρησε την επικεφαλίδα «Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό» στην ιστοσελίδα της, λέγοντας ότι δεν αφαιρέθηκε έπειτα από συμφωνία με τον γερουσιαστή Μπιλ Κάσιντι, πρόεδρο της Επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας για την Υγεία, την Παιδεία, την Εργασία και τις Συντάξεις.

Η αντιεμβολιαστική οργάνωση Children's Health Defense, επικεφαλής της οποίας ήταν παλαιότερα ο Κένεντι, χειροκρότησε τις αλλαγές που έγιναν στον ιστότοπο των CDC.

«Τα CDC αρχίζουν να παραδέχονται την αληθεια σχετικά με αυτή την ασθένεια που πλήττει εκατομμύρια, αποκηρύσσοντας το θρασύ, μακροχρόνιο ψέμα ότι 'τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό'», έγραψε η οργάνωση στο X.

Ο Κένεντι συνδέει τα εμβόλια με τον αυτισμό και επιδιώκει να αλλάξει τις πολιτικές ανοσοποίησης της χώρας.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει τον αυτισμό με τη λήψη του παυσίπονου Tylenol από εγκύους, ένας ισχυρισμός που επίσης δεν βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

