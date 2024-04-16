Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ: 27 και πλέον χρόνια στη φροντίδα του ασθενή με σύμμαχο την επιστήμη και την εμπειρία

Το Κέντρο διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, περιλαμβάνοντας τέσσερις προηγμένους Γραμμικούς Επιταχυντές, το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα ακτινοχειρουργικής Gamma Knife, μια υπερσύγχρονη μονάδα Βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης, τα σύγχρονα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας Eclipse, Monaco 5.1, Oncentra, γ-plan, VariSeed και το Σύστημα Διαχείρισης ασθενών ARIA και MOSAIQ. Το έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του Κέντρου, χρησιμοποιεί τον πιο εξελιγμένο εξοπλισμό και εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές ακτινοθεραπείας για κάθε ασθενή, εξατομικεύοντας έτσι την εκάστοτε θεραπεία.

Για τη φροντίδα των ασθενών, συνεργάζονται γιατροί από διαφορετικές ειδικότητες, ανάμεσά τους έμπειροι ακτινοθεραπευτές, ογκολόγοι, ακτινοφυσικοί, τεχνολόγοι και νοσηλευτές, ενώ οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε ειδικούς κλινικούς διατροφολόγους, ειδικούς ψυχολόγους και φυσικοθεραπευτές. Παράλληλα, το Κέντρο διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την ακτινοθεραπεία παίδων, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές με στόχο την ίαση και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής τους.

Λόγω της διεθνούς αναγνώρισης και πολυετούς πείρας, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ επιλέχθηκε ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς της ELEKTA και συνεργάζεται με το τμήμα Research & Development της εταιρείας για την ανάπτυξη και έλεγχο νέων συστημάτων σχεδιασμού θεραπείας.

Οι καινοτόμες τεχνικές του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ

Στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας, οι οποίες εισήχθησαν πρώτη φορά στην Ελλάδα, με στόχο την ακριβή δοσολογία στον όγκο που θεραπεύεται, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η δόση στους γύρω υγιείς ιστούς.

• Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης της δέσμης (Intensity Modulated Radiation Therapy – IMRT)

Η ακτινοθεραπεία με διαμορφούμενη ένταση δέσμης (IMRT) αποτελεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση στην ακτινοθεραπεία, καθώς επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών δεσμών ακτινοβολίας που προσαρμόζονται όχι μόνο σε σχήμα, αλλά και σε ένταση. Αυτό επιτρέπει την αύξηση της δόσης στον όγκο προς θεραπεία, με αντίστοιχη αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχούς θεραπείας, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει περαιτέρω τη δόση που λαμβάνουν τα υγιή όργανα, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιθανών παρενεργειών.

• Ακτινοθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης FFF (Flattening Filter Free)

Η ακτινοθεραπεία με υψηλό ρυθμό δόσης FFF (Flattening Filter Free) χρησιμοποιεί γραμμικούς επιταχυντές που προσφέρουν υψηλούς ρυθμούς δόσης, βελτιστοποιώντας τα πλεονεκτήματα των προηγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT/VMAT). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη ακτινοβόληση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στη χορήγηση της δόσης.

• Ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από εικόνες (IGRT)

Η τεχνική αυτή εξασφαλίζει την ακρίβεια χορήγησης της δόσης ακτινοβολίας με χρήση εικόνων αξονικής τομογραφίας με τη βοήθεια αξονικού τομογράφου, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μηχάνημα ακτινοθεραπείας. Οι τρισδιάστατες εικόνες αξονικής τομογραφίας χρησιμοποιούνται για την ακριβή στόχευση του όγκου-στόχου.

• Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία – Ακτινοχειρουργική (SRT/SRS)

Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία – Ακτινοχειρουργική αποτελεί μια εξειδικευμένη τεχνική θεραπείας, κατά την οποία χρησιμοποιούνται πολύ στοχευμένες δέσμες ακτινοβολίας, ελεγχόμενες με απεικονιστική καθοδήγηση, για τη θεραπεία μικρών βλαβών σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος του ασθενούς.

• Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης & Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδή ακτινοθεραπεία (IMRT & VMAT)

Οι πλέον εξελιγμένες μορφές ακτινοθεραπείας που εναποθέτουν τη δόση ακριβώς στον όγκο-στόχο και ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τη δόση που λαμβάνουν οι υγιείς ιστοί. Οι τεχνικές αυτές δίνουν τη δυνατότητα της αύξησης της δόσης στον όγκο-στόχο και αυξάνουν αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης.

• Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος (SBRT)

Είναι μια εξειδικευμένη τεχνική χορήγησης πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας σε 1 έως 5 συνεδρίες, η οποία χορηγείται με απόλυτη ακρίβεια μέσα στο σώμα.

Η συγκεκριμένη τεχνική έχει ένδειξη σε μεγάλη κατηγορία ασθενών και ειδικότερα σε ασθενείς με αρχικό καρκίνο του πνεύμονα, με καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του παγκρέατος, καθώς και σε ασθενείς με μεταστάσεις στο επινεφρίδιο, στο ήπαρ, στα οστά και στον πνεύμονα.

• Μέθοδος ακτινοβόλησης σε βαθιά εισπνοή DIBH

Από το 2015, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία με έλεγχο της αναπνοής. Η ακτινοβόληση γίνεται σε συγκεκριμένη φάση της αναπνοής, προστατεύοντας τα ευαίσθητα όργανα, επιτυγχάνοντας την ακριβή στόχευση όγκων της περιοχής του θώρακα και της άνω κοιλίας που κινούνται λόγω της αναπνοής. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως στην ακτινοβόληση του μαστού, σε ακτινοβόληση βλαβών στον πνεύμονα και το μεσοθωράκιο, στο πάγκρεας και στο ήπαρ. Ειδικότερα, για τον καρκίνο του μαστού εφαρμόζεται η τεχνική ακτινοβόλησης σε βαθιά εισπνοή (Deep Inspiration Breath Hold), με την οποία επιτυγχάνεται η «ακινητοποίηση» του μαστού σε θέση όπου απομακρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο από την καρδιά και τον πνεύμονα και με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η ακτινοβόλησή τους.

• Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης με Ir -192

Η βραχυθεραπεία είναι μια μέθοδος ακτινοθεραπείας κατά την οποία η ακτινοβόληση γίνεται εκ των έσω. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε παθήσεις, όπως στον γυναικολογικό καρκίνο, τον καρκίνο του προστάτη κ.ά., μόνη της ή σε συνδυασμό με την εξωτερική ακτινοθεραπεία.

• RTsafe: Εξατομικευμένη μέθοδος επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς

Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια καινοτόμος εξατομικευμένη μέθοδος επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας για τον εγκέφαλο και την περιοχή του κεφαλιού-τραχήλου. Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας στον ασθενή.

• Ακτινοθεραπεία με παρακολούθηση της κίνησης του σώματος (Surface Guided Radiotherapy)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο ΥΓΕΙΑ, εφαρμόζεται ακτινοθεραπεία με έλεγχο της κίνησης του σώματος. Η τεχνική αυτή διασφαλίζει ότι ο ασθενής τοποθετείται καθημερινά στην ίδια θέση. Επιπλέον, παρακολουθείται τόσο ο κύκλος της αναπνοής του ασθενούς όσο και η επιφάνεια του σώματός του σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας για ανίχνευση κίνησης διαφορετικής από την αναμενόμενη, με ακρίβεια μικρότερη του ενός χιλιοστού. Αν ανιχνευτεί κίνηση μη αποδεκτή, η θεραπεία διακόπτεται αυτόματα και ξεκινά πάλι μόλις ο ασθενής επανέλθει στη σωστή θέση.

• Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική εγκεφάλου με γ-knife

Το Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου γ-knife είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που διαθέτει το πλέον εξελιγμένο μηχάνημα γ-knife Perfexion και επιλέχθηκε ως Κέντρο Αναφοράς της εταιρείας Elekta. Η ακτινοχειρουργική με γ-knife ή «χειρουργική χωρίς νυστέρι», είναι μη επεμβατική, ανώδυνη και εφαρμόζεται χωρίς γενική αναισθησία.

Καθημερινή επιβεβαίωση της χορηγούμενης δόσης στον ασθενή

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τη δόση που χορηγείται καθημερινά στους ασθενείς. Αυτό γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένου συστήματος μέτρησης της ακτινοβολίας που διαπερνά τον ασθενή κατά τη διάρκεια της κάθε θεραπείας. Η πληροφορία αυτή συνδυάζεται με τις εικόνες αξονικής τομογραφίας που λαμβάνονται καθημερινά στο μηχάνημα ακτινοθεραπείας και με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, υπολογίζεται πού ακριβώς χορηγήθηκε η δόση και αν τυχόν μικρές αλλαγές στην ανατομία του ασθενούς επηρεάζουν τη δόση στον όγκο-στόχο ή στους γύρω υγιείς ιστούς, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, επανασχεδιάζεται η θεραπεία. Πρόκειται για μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία που διασφαλίζει την ακρίβεια χορήγησης της απαιτούμενης θεραπευτικής δόσης.

Τεχνητή νοημοσύνη

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, διαθέτει λογισμικό που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) για τον ακριβή σχεδιασμό τον φυσιολογικών οργάνων του ασθενούς με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της προστασίας τους, τη μείωση των παρενεργειών και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο σχεδιασμός γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, επιτρέποντας την άμεση εκκίνηση της ακτινοθεραπείας.

Με την πρωτοποριακή τεχνολογία και τη στρατηγική προσέγγιση προς την ογκολογική θεραπεία, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ αναδεικνύεται ως η επιλογή που συνδυάζει την ασφάλεια, την ακρίβεια και την προσωποποιημένη προσέγγιση στη διάρκεια θεραπείας του καρκίνου. Η ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών, η συνεχής καινοτομία και η δέσμευση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών, καθιστούν το Κέντρο μοναδικό στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

