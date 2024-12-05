ΕΟΔΥ: 577 νέες εισαγωγές με COVID-19, 6 διασωληνώσεις και 24 θάνατοι

Ανοδική τάση παρουσιάζει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, όπως και τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής την τελευταία εβδομάδα. Μικρή μείωση παρουσίασε η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 577 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 558.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν έξι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 12. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 26.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 24, συμπίπτοντας με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες.

Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 313.

Από 27 Σεπτεμβρίου αναγνωρίστηκε από το ECDC ως στέλεχος ενδιαφέροντος η υπο-παραλλαγή KP.3 της ΒΑ.2.86, ενώ υπό παρακολούθηση τέθηκε και η υπο-παραλλαγή XEC της ΒΑ.2.86. Τόσο η KP.3 όσο η XEC δεν έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3, ενώ το XEC παρουσιάζει ανοδική τάση.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσιάζει ανοδική τάση. Δεν ανιχνεύτηκαν θετικά δείγματα για γρίπη από το δίκτυο επιτήρησης SARI.

Δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει ανοδική τάση.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.