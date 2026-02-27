Ομαδική καταγγελία έχουν ξεκινήσει οικογένειες στη Ζάκυνθο, μετά την εσπευσμένη μεταφορά βρέφους 5 μηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μετά από διάγνωση μηνιγγίτιδας, καθώς στο νοσοκομείο του νησιού απουσίαζε η διαθέσιμη παιδίατρος.

Οι γονείς ανακοίνωσαν ότι έχουν λάβει νομική εκπροσώπηση για το περιστατικό, και καλούν όποια οικογένεια έχει υποστεί ιατρική άμελεια ή έχει βιώσει παρόμοιο περιστατικό από τη συγκεκριμένη γιατρό να επικοινωνήσουν, τονίζοντας ότι στόχος τους είναι μεταξύ άλλων «η διασφάλιση ότι κανένα άλλο παιδί στο νησί μας δεν θα κινδυνεύσει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά τα τελευταία σοβαρά περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Ζακύνθου, ενημερώνουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία οργάνωσης επίσημης ομαδικής καταγγελίας.

Η όλη διαδικασία τελεί υπό την καθοδήγηση και επιμέλεια δικηγόρου, ο οποίος θα αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση και τη διαβίβαση των μαρτυριών στις αρμόδιες εισαγγελικές και πειθαρχικές αρχές.

Καλούμε όλες τις μητέρες και τους γονείς που έχουν υποστεί ιατρική αμέλεια ή έχουν βιώσει περιστατικά πλημμελούς άσκησης καθηκόντων από τη συγκεκριμένη ιατρό, να επικοινωνήσουν μαζί μας με προσωπικό μήνυμα.

Στόχος μας είναι:

Η πλήρης διερεύνηση των περιστατικών από τη δικαιοσύνη.

Η διασφάλιση ότι κανένα άλλο παιδί στο νησί μας δεν θα κινδυνεύσει.

Η επικοινωνία σας θα παραμείνει απόλυτα εμπιστευτική και τα στοιχεία σας θα γνωστοποιηθούν μόνο στον νομικό μας εκπρόσωπο.

Δεν είμαστε πλέον μόνοι, διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών μας στην ασφαλή υγεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.