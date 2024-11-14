Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: Τουλάχιστον 697 περιπτώσεις στην Ελλάδα ετησίως

Νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τον εμβολιασμό κατά του Ιού των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV), ξεκινάει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ).

Το εμβόλιο HPV, το οποίο συνιστάται να γίνεται από την ηλικία των 9 ετών, σε αγόρια και κορίτσια, αποτελεί την πιο αποτελεσματική άμυνα έναντι του ιού που ευθύνεται για το 5% των καρκίνων παγκοσμίως, περιλαμβάνοντας καρκίνους στοματοφάρυγγα, τραχήλου της μήτρας, πρωκτού, πέους και κονδυλώματα, αναφέρει ο Σύλλογος.

Προσθέτει ότι η έγκαιρη χορήγηση του εμβολίου HPV παρέχει την υψηλότερη προστασία και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν γίνεται νωρίς, σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ανοσολογική απόκριση. Μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μέχρι και την ηλικία των 18 ετών.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας τονίζει ότι το εννεαδύναμο εμβόλιο HPV, που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, προστατεύει έναντι των τύπων του ιού που προκαλούν το 90% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και το 90% των κονδυλωμάτων.

Ο ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ τονίζει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και έχει αποδείξει την αξία του στην πρόληψη νοσημάτων που συνδέονται με τον HPV.

Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 697 νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ετησίως, ενώ η πρόληψη με τον εμβολιασμό παραμένει το αποτελεσματικότερο όπλο απέναντι σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

Ο ΠΣΕΥ καλεί τους γονείς να ενημερωθούν και να λάβουν δράση. Ο Σύλλογος θα βοηθήσει στο στόχο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έως το 2030 να έχουμε εμβολιάσει το 90% των κοριτσιών έως 15 ετών, ώστε το 2047 η χώρα να έχει εξαλείψει τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας, τονίζει η Μαρία Σακουφάκη, πρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

