ΕΟΔΥ: 20 θάνατοι από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

Μικρή μείωση καταγράφει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα και όλοι οι δείκτες της COVID-19 δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση τους ΕΟΔΥ για το διάστημα 4-10 Νοεμβρίου. Ειδικότερα:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Δεν παρατηρήθηκε αξιόλογη μεταβολή στον αριθμό των νέων εισαγωγών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 538 νέες εισαγωγές, ενώ ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 594.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν δέκα. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν εννιά. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 28.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 20. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 24.

Από το ECDC έχει αναγνωριστεί ως στέλεχος ενδιαφέροντος η υπο-παραλλαγή KP.3 της ΒΑ.2.86, ενώ υπό παρακολούθηση τέθηκε και η υπο-παραλλαγή XEC της ΒΑ.2.86. Τόσο η KP.3 όσο η XEC δεν έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου. Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, χωρίς να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αναλυτικότερα, σε τρεις από τις δέκα ελεγχόμενες περιοχές τα επίπεδα του ιικού φορτίου εμφανίζονται μέτρια (με καταγραφόμενη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα σε μία από αυτές), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα επίπεδα είναι χαμηλά.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη όπως εκτιμάται από τα δίκτυα επιτήρησης στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στο νοσοκομειακό περιβάλλον (δίκτυο επιτήρησης SARI), βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχει καταγραφεί ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ (υπότυπος Α(Η3)).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

