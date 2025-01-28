Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίζει τις γυναίκες που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού αρκετά χρόνια πριν από τη διάγνωσή του, ανακοίνωσε σήμερα το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (FHI).

Πέντε ερευνητές του FHI και των Πανεπιστημίων της Ουάσινγκτον και της Καλιφόρνιας χρησιμοποίησαν έναν αλγόριθμο της ΤΝ που διατίθεται στο εμπόριο για την ανάλυση αντίστοιχα των μαστογραφιών 116.495 γυναικών οι οποίες έλαβαν μέρος σε ένα πρόγραμμα ελέγχου στη Νορβηγία μεταξύ 2004 και 2018.

Μεταξύ αυτών, οι 1.607 είχαν εκδηλώσει καρκίνο του μαστού.

Μέσω ενός συστήματος σημειώσεων των κινδύνων που πραγματοποιήθηκε από μαστογραφίες, ο αλγόριθμος μπόρεσε να προβλέψει έναν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού, και ακόμη να καθορίσει ποιος μαστός διατρέχει κίνδυνο, τέσσερα με έξι χρόνια πριν από τη διάγνωση.

«Διαπιστώσαμε ότι ο μαστός που ανέπτυσσε καρκίνο λάμβανε μια τιμή από την ΤΝ σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τον άλλο μαστό», εξήγησε η Σολβέιχ Χόφβιντ, υπεύθυνη του προγράμματος και διευθύντρια του προγράμματος ελέγχου, την οποία επικαλείται δελτίο Τύπου.

«Η μελέτη δείχνει ότι οι αλγόριθμοι της ΤΝ που διατίθενται ήδη στην αγορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων προγραμμάτων ελέγχου», πρόσθεσε.

Η χρήση της ΤΝ θα είχε ως οφέλη τη βελτίωση της πρώιμης ανίχνευσης, της μείωσης του κόστους και της καλύτερης στόχευσης των πληθυσμών που κινδυνεύουν, εκτιμά το FHI.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 670.000 γυναίκες πέθαναν το 2022 από καρκίνο του μαστού, την πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο από το JAMA Network (JAMA/ Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρίας), που εκδίδει ένα σύνολο αμερικανικών ιατρικών και επιστημονικών περιοδικών κύρους.

Το νορβηγικό πρόγραμμα ελέγχου ξεκίνησε επίσης πέρυσι μια άλλη μελέτη με τη συμμετοχή 140.000 γυναικών για να καθορίσει εάν η ΤΝ μπορεί επίσης να είναι το ίδιο αποτελεσματική, ίσως και καλύτερη, από τους ακτινολόγους στη διάγνωση του καρκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

