Καρδιακή ανεπάρκεια: Ραγδαία αύξηση - Επηρεάζει πάνω από 65 εκατ. ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο

Σε θανατηφόρα πανδημία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια η καρδιακή ανεπάρκεια στο γενικό πληθυσμό, πλήττοντας ταυτόχρονα την τρίτη ηλικία.

Κι αυτό, γιατί το 30-40% των ασθενών στο γενικό πληθυσμό, με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια πεθαίνουν στο πρώτο έτος από την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, ενώ πάνω από το 10% των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια.

Η θνητότητα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, είναι μεγαλύτερη και από τις πιο βαριές μορφές καρκίνου. Στοιχείο που αποδεικνύει ότι η καρδιακή ανεπάρκεια τα τελευταία χρόνια «συναγωνίζεται» σε θανάτους τον καρκίνο.

«Η εξάπλωση της νόσου τα τελευταία χρόνια, κυρίως στην τρίτη ηλικία, έχει πάρει τη μορφή πανδημίας, καθώς επηρεάζει περισσότερους από 65 εκατ. ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο» αναφέρει ο πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΕΜΕΚΑ), καθηγητής Καρδιολογίας/ Επείγουσας Ιατρικής, Ι. Παρίσης, με αφορμή το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, που αρχίζει στις 31 Ιανουαρίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η ραγδαία αύξηση της καρδιακής ανεπάρκειας, εκτός από σοβαρή ασθένεια για τους πάσχοντες, είναι ανοιχτή πληγή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς 600-700 νοσοκομειακά κρεβάτια είναι μονίμως κατειλημμένα από ασθενείς της.

Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αυξάνεται κάθε χρόνο, ο αριθμός των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στην Ελλάδα, αναμένεται, στο προσεχές μέλλον, να ξεπεράσει κατά πολύ τις 20.000 με 25.000 που υπολογίζονται σήμερα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ασθενών που θα έχουν ανάγκη εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή και από πιο εξειδικευμένες, αλλά και πιο δαπανηρές θεραπείες (όπως η αμφικοιλιακή βηματοδότηση, οι απινιδωτές, η μεταμόσχευση καρδιάς και η μηχανική υποστήριξη με «τεχνητή» καρδιά) να αυξάνεται αντίστοιχα.

Οι σημαντικότερες, λοιπόν, εξελίξεις που αφορούν στο πολύπλοκο σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας από το οποίο πάσχουν χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα μας, θα παρουσιαστούν στο τριήμερο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Συγκεκριμένα, στο συνέδριο θα καλυφθούν θέματα που απασχολούν κάθε επαγγελματία υγείας που αντιμετωπίζει ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των καθιερωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και των νεότερων κλινικών και ερευνητικών δεδομένων. Οι σύνεδροι θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στην Καρδιο-ογκολογία, ένα συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα που συνοδεύει τις σύγχρονες αποτελεσματικές θεραπείες για τον καρκίνο. Παράλληλα, θα καταδειχθεί η σπουδαιότητα της πανελλαδικής λειτουργίας ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας και Καρδιo-ογκολογίας, του ευεργετικού ρόλου των προγραμμάτων σωματικής άσκησης με την εξαιρετική συνεργασία της ΕΛΕΡΓΑ (Ελληνική Εταιρεία Εργοσπιρομετρίας Άσκησης και Αποκατάστασης) καθώς και η πολυδιάστατη βοήθεια που προσφέρουν οι νοσηλευτές στο ευρύ φάσμα θεραπειών που εφαρμόζονται στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιπρόσθετα, η διαχρονική συνεργασία της ΕΜΕΚΑ με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) και με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα δώσει τη δυνατότητα στους συνέδρους να παρακολουθήσουν κοινές εκδηλώσεις με ιδιαίτερα επίκαιρη θεματολογία για την αντιμετώπιση του συνδρόμου.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει και η συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας και του Εθνικού Δικτύου Ιατρείων Καρδιο-ογκολογίας, όπου θα καλυφθεί ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Η συνεργασία των ειδικών είναι απαραίτητη για την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια. Το δίκτυο των 75 Ιατρείων, από τα πρώτα δίκτυα που αναπτύχθηκαν σε όλο τον κόσμο, θα συζητήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη συνεργασία, προς όφελος των ασθενών.

«Μετά από 28 έτη επιτυχημένης πορείας της ΕΜΕΚΑ, το συνέδριο παρέχει εξειδικευμένη γνώση στους συμμετέχοντες και είναι πεδίο για έναν ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο με επίκεντρο την Καρδιακή Ανεπάρκεια» καταλήγει ο καθηγητής κ. Παρίσης, λέγοντας: «Καλούμε όλους τους επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν καθημερινά ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, να αγκαλιάσουν την προσπάθεια μας και να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου μας με τρόπο διαδραστικό, εμπλουτίζοντας και ανανεώνοντας τις γνώσεις τους, ανταλλάσσοντας απόψεις, και τελικά, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του τοπίου της καρδιακής ανεπάρκειας στη χώρα μας».

Στους συμμετέχοντες γιατρούς χορηγούνται 23 ευρωπαϊκά μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ECMECs από το EACCME. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής χωρίς κανένα κόστος εγγραφής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

