Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες φαρμάκου για τον διαβήτη

Σε ανάκληση παρτίδων αντιδιαβητικού φαρμάκου προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σε ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφέρονται τα εξής:

Αποφασίζουμε την ανάκληση των παρτίδων του παραπάνω πίνακα, του φαρμακευτικού προϊόντος JANECLUC FCTABS (50+850)MG/TAB BTx60 και JANECLUC FCTABS (50+1000)MG/TAB BTx60, λόγω αποτελεσμάτων εκτός προδιαγραφών κατά τον έλεγχο νιτροζαμινών στο πλαίσιο ελέγχων σταθερότητας.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της παραγωγού εταιρείας.

Η εταιρεία DEMO S.A. ως Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.