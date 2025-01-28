Στις 10 Φεβρουαρίου ξεκινά τη λειτουργία του το απογευματινό φαρμακείο στο νοσοκομείο «Μεταξά» για την εξυπηρέτηση με προγραμματισμένα ραντεβού των ογκολογικών ασθενών.

Η διοίκηση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» σε στενή συνεργασία με το φαρμακευτικό τμήμα, αποφάσισαν την ένταξη του φαρμακευτικού τμήματος στην ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεταξά, με λειτουργία απογευματινού φαρμακείου.

Θα εξυπηρετούνται όλοι οι ογκολογικοί ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων του Πειραιά και των κοντινών νησιών, με προγραμματισμένα ραντεβού. Έτσι, οι ασθενείς δεν θα χρειάζεται να προσφεύγουν σε παράρτημα του ΕΟΠΠΥ προκειμένου να λάβουν τα φάρμακά τους.

Κλείσιμο ραντεβού και ωράριο λειτουργίας

Η λειτουργία του απογευματινού φαρμακείου του Νοσοκομείου Μεταξά θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, ενώ θα ακολουθήσουν ραντεβού για τις 14, 18 και 24 του Φλεβάρη.

Το ωράριο λειτουργίας του απογευματινού φαρμακείου καθορίζεται από τις 15:00 έως τις 18:00, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για προγραμματισμό ραντεβού τις καθημερινές στο 2132079144 μεταξύ 8:00 - 9:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Νοσοκομείου Μεταξά που λειτουργεί απογευματινό φαρμακείο.

Η απόφαση λήφθηκε ως συνέχεια των πρωτοβουλιών της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για αποσυμφόρηση των παραρτημάτων του ΕΟΠΠΥ, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία ασθενών με χρόνια νοσήματα, οι οποίοι αρκετές φορές αναγκάζονται να περιμένουν πολλή ώρα στην ουρά για να παραλάβουν τα φάρμακά τους.

«Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους συμπολίτες μας με χρόνια προβλήματα υγείας και με τις αποφάσεις μας να βελτιώνουμε σημαντικά την καθημερινότητά τους», δήλωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά Σαράντος Ευσταθόπουλος.

«Προς αυτήν την κατεύθυνση και συντασσόμενοι απόλυτα με το όραμα του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αποφασίσαμε τη λειτουργία του απογευματινού φαρμακείου στο Νοσοκομείο Μεταξά, προκειμένου να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται τόσο σε επίπεδο υπουργείου Υγείας όσο και σε επίπεδο 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά & Αιγαίου, με βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών», ανέφερε ο κ. Ευσταθόπουλος.

Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όχι απλά θα αγκαλιαστεί και θα σημειώσει σημαντική επιτυχία, αλλά πολύ σύντομα θα επεκταθεί σε ημέρες και ώρες λειτουργίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι χρονίως πάσχοντες πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

