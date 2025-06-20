Κάψε λίπος ακόμα και καθιστή! Οι ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν

Δεν έχεις δικαιολογία να μην γυμναστείς όταν δεν χρειάζεται καν να σηκωθείς από την καρέκλα σου! Κάψε λίπος με αυτές τις ασκήσεις της Abi Mills που σου δείχνει και τις αντίστοιχες στο όρθιο.

Κάθε μία από τις 4 ασκήσεις διαρκεί 1 λεπτό και προτείνει έξι επαναλήψεις, δηλαδή 24 λεπτά τη μέρα καθιστή (εκτός από μία άσκηση που κρατιέσαι ουσιαστικά από την καρέκλα), και τις 7 μέρες της εβδομάδας για να δεις αποτέλεσμα. Οι ασκήσεις γυμνάζουν το κάτω μέρος του σώματος και ειδικά γλουτούς και μηρούς αλλά και τους κοιλιακούς.

Πηγή: womenonly

