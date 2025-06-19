Ενα πολύ ισχυρό φάρμακο που υπόσχεται να προφυλάξει τον πληθυσμό από τον ιό HIV (που προκαλεί AIDS), αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ αφού εγκρίθηκε από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ο FDA έδωσε το «πράσινο φως» στο φάρμακο Yeztugo (χρήση λενακαπαβίρης) από την εταιρεία Gilead Sciences.

Η εταιρία υπόσχεται ότι, με δύο ενέσεις το χρόνο - μία κάθε εξάμηνο - ο πληθυσμός θα είναι προστατευμένος απέναντι στον ιό.

#GileadNews: The FDA has approved our injectable HIV-1 prevention medication, making it the first and only twice-yearly #HIV prevention option in the U.S. This approval is helping to usher in the future of prevention as we work to help end the epidemic. https://t.co/wGacaduPRn pic.twitter.com/BqVToUqrtX — Gilead Sciences (@GileadSciences) June 18, 2025

Με βάση τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές, το Yeztugo «κράτησε» το 99,9% των συμμετεχόντων που το έλαβαν αρνητικούς στον HIV.

Ο Daniel O'Day, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gilead, έκανε λόγο για μια «στιγμή ορόσημο» στη δεκαετή μάχη κατά του HIV».

«Το Yeztugo θα μας βοηθήσει να προλάβουμε τον HIV σε μια κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί. Τώρα έχουμε έναν τρόπο να τερματίσουμε την επιδημία του HIV μια για πάντα», ανέφερε σε σχετικό δελτίο τύπου.

Το ενέσιμο διάλυμα της λενακαπαβίρης λειτουργεί ως «εμβόλιο» και απευθύνεται σε άτομα άνω των 12 ετών.

Μάλιστα, είναι το πρώτο φάρμακο για την πρόληψη του HIV που πρέπει να λαμβάνεται μόνο δύο φορές τον χρόνο.

The FDA has approved the first medicine to prevent HIV that only has to be taken twice a yearhttps://t.co/5TlgQRHwHc — TIME (@TIME) June 18, 2025

Ο Δρ Barton Ford Haynes δήλωσε στο CBS News ότι η λενακαπαβίρη είναι μια «θαυμάσια εξέλιξη για τον τομέα», αν και - όπως τονίζει - εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για ένα εμβόλιο.

Αν και η κατασκευάστρια εταιρεία Gilead Sciences δεν έχει ανακοινώσει τιμή για το νέο φάρμακο, αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή στις ΗΠΑ θα μπορούσε να φτάσει τα 25.000 δολάρια ετησίως.

