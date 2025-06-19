Λογαριασμός
Ένα βήμα πιο κοντά στο εμβόλιο κατά του AIDS - Εγκρίθηκε στις ΗΠΑ η πρώτη ένεση για την πρόληψη του HIV

O FDA έδωσε το πράσινο φως σε ενέσιμο διάλυμα λενακαπαβίρης για την πρόληψη του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS

Yeztugo

Ενα πολύ ισχυρό φάρμακο που υπόσχεται να προφυλάξει τον πληθυσμό από τον ιό HIV (που προκαλεί AIDS), αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ αφού εγκρίθηκε από  τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). 

Ο FDA έδωσε το  «πράσινο φως» στο φάρμακο Yeztugo (χρήση λενακαπαβίρης) από την εταιρεία Gilead Sciences. 

Η εταιρία υπόσχεται ότι, με δύο ενέσεις το χρόνο - μία κάθε εξάμηνο - ο πληθυσμός θα είναι προστατευμένος απέναντι στον ιό. 

Με βάση τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές, το Yeztugo  «κράτησε» το 99,9% των συμμετεχόντων που το έλαβαν αρνητικούς στον HIV.

Ο Daniel O'Day, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gilead, έκανε λόγο για μια «στιγμή ορόσημο» στη δεκαετή μάχη κατά του HIV». 

«Το Yeztugo θα μας βοηθήσει να προλάβουμε τον HIV σε μια κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί. Τώρα έχουμε έναν τρόπο να τερματίσουμε την επιδημία του HIV μια για πάντα», ανέφερε σε σχετικό δελτίο τύπου.

Το ενέσιμο διάλυμα της λενακαπαβίρης λειτουργεί ως «εμβόλιο» και απευθύνεται σε άτομα άνω των 12 ετών

Μάλιστα, είναι το πρώτο φάρμακο για την πρόληψη του HIV που πρέπει να λαμβάνεται μόνο δύο φορές τον χρόνο. 

Ο Δρ Barton Ford Haynes δήλωσε στο CBS News ότι η λενακαπαβίρη είναι μια «θαυμάσια εξέλιξη για τον τομέα», αν και - όπως τονίζει - εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για ένα εμβόλιο.

Αν και η κατασκευάστρια εταιρεία Gilead Sciences δεν έχει ανακοινώσει τιμή για το νέο φάρμακο, αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή στις ΗΠΑ θα μπορούσε να φτάσει τα 25.000 δολάρια ετησίως.

Πηγή: skai.gr

TAGS: AIDS HIV
