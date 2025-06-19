Είναι τελικά μύθος τα 10.000 βήματα τη μέρα; Ή μήπως όχι και τόσο;

Κάποια στιγμή, κάπου ανάμεσα σε stories, smartwatch reminders και άρθρα ευεξίας, όλοι έχουμε πει: «Ας συμπληρώσω τα 10.000 βήματα μου για σήμερα». Το περπάτημα έγινε σχεδόν εμμονή, και η μαγική αυτή τιμή των 10.000 βημάτων μοιάζει πια με το απόλυτο daily goal.

Αλλά... έχει πράγματι επιστημονική βάση; Ή απλώς το υιοθετήσαμε γιατί “έτσι λένε όλοι”; Η απάντηση είναι κάπου στη μέση.

Από πού ξεκίνησε το «10.000 βήματα»;

Πίσω στο 1965, στην Ιαπωνία, κυκλοφόρησε ένα βηματόμετρο με το όνομα Manpo-kei, που κυριολεκτικά σημαίνει «μετρητής 10.000 βημάτων». Ήταν απλώς ένα διαφημιστικό μήνυμα με στόχο να προωθήσει έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, και τα κατάφερε. Η φράση κόλλησε και συνεχίζει να μας «στοιχειώνει» δεκαετίες μετά.

