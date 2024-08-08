Καλοκαιρινή κατάθλιψη: Τι είναι και ποια είναι τα συμπτώματα που τη «μαρτυρούν»

Η καλοκαιρινή κατάθλιψη δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από την ιατρική κοινότητα, ωστόσο μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για την ψυχική μας υγεία. Παρά την κοινή αντίληψη ότι το καλοκαίρι είναι περίοδος χαράς, κάποιοι άνθρωποι βιώνουν συμπτώματα κατάθλιψης κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής. Αν και συνήθως η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (SAD) συνδέεται με τον χειμώνα, η καλοκαιρινή μορφή της μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διάθεση μας.

Είναι φυσιολογικό αν αισθάνεστε ότι η διάθεσή σας έχει αρχίσει να επηρεάζεται, και τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι 4-5 μήνες, δηλαδή ακόμα και μετά την αλλαγή της εποχής. Αν και η καλοκαιρινή κατάθλιψη δεν έχει επισήμως αναγνωριστεί, έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία.

Πιθανές αιτίες της καλοκαιρινής κατάθλιψης

Η ακριβής αιτία της καλοκαιρινής κατάθλιψης δεν είναι πλήρως κατανοητή. Ωστόσο, φαίνεται ότι η υγρασία και η ζέστη μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορμόνες και νευροδιαβιβαστές, όπως η νορεπινεφρίνη, η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη, που ρυθμίζουν τη διάθεση και τη θερμοκρασία του σώματος, μπορεί να επηρεάζουν την καλοκαιρινή κατάθλιψη, αν και ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Η πρώτη επιστημονική αναφορά στην καλοκαιρινή κατάθλιψη έγινε το 1987 από τον Δρ. Ρόζενθαλ, ο οποίος ανέλυσε τα συμπτώματα 12 ατόμων με εποχική κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Ο Δρ. Ρόζενθαλ υποστήριξε ότι η καλοκαιρινή κατάθλιψη μπορεί να είναι πιο επιβαρυντική από τη χειμερινή, ενώ και η αυξημένη παρουσία γύρης μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση μέσω του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σημάδια καλοκαιρινής κατάθλιψης

Διαταραχές ύπνου: Αν παρατηρείτε δραματική μείωση των ωρών ύπνου που συνήθως κοιμόσασταν, αυτό μπορεί να είναι σύμπτωμα καλοκαιρινής κατάθλιψης.

Μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες: Εάν έχετε χάσει το ενδιαφέρον για δραστηριότητες που παλαιότερα απολαμβάνατε, όπως οι διακοπές, αυτό μπορεί να σχετίζεται με την κατάσταση αυτή.

Κόπωση: Αν νιώθετε διαρκή εξάντληση καθώς προχωρά η μέρα, και ειδικά αν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη καλοκαιρινής κατάθλιψης.

Κοινωνική πίεση: Μπορεί να αισθάνεστε πιεσμένοι από τους άλλους να βελτιώσετε τη διάθεσή σας με διάφορους τρόπους, αλλά αυτό δεν βοηθά πάντα.

Πώς να αντιμετωπίσετε την καλοκαιρινή κατάθλιψη;

Η ανακούφιση από τα συμπτώματα της καλοκαιρινής κατάθλιψης μπορεί να επιτευχθεί μερικώς μέσω κρύων ντους και πρωινών περιπάτων, πριν η θερμοκρασία ανέβει. Επίσης, μια αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί να είναι ευεργετική. Συμπεριλάβετε τη σωματική άσκηση στη ρουτίνα σας για να ενισχύσετε τις ενδορφίνες, ξυπνάτε νωρίτερα, αφήστε περισσότερο φυσικό φως στο χώρο σας και προσπαθήστε να περνάτε περισσότερο χρόνο έξω. Εάν παρατηρείτε ότι κάτι λειτουργεί καλά για εσάς, είναι καλό να το συνεχίσετε.

