Καλοκαίρι: Οδηγίες για τα άτομα με διαβήτη

«Όσοι όμως ζουν με το διαβήτη στις διακοπές θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε μερικά πράγματα και καταστάσεις για να διασφαλίσουν ένα απρόσκοπτο καλοκαίρι χωρίς απορρύθμιση του διαβήτη και χωρίς κινδύνους επιπλοκών», επισημαίνει o δρ Ανδρέας Μελιδώνης Παθολόγος – Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής στο Διαβητολογικό - Καρδιομεταβολικό Κέντρο του Metropolitan Hospital και συνεχίζει, με κάποιες χρήσιμες συμβουλές που μπορούν να αποτελέσουν «πυξίδα» για ανέμελες καλοκαιρινές διακοπές:

• Αποφεύγετε τα “βαριά” και μεγάλα σε ποσότητα φαγητά το καλοκαίρι. Προτιμάτε τα μικρά και συχνά γεύματα. Επιμένετε σε πράσινες σαλάτες, εύπεπτα ψάρια του αφρού, ψητά και ξηρά φαγητά. Καταναλώνετε τα επιτρεπόμενα από το διαιτολόγιό σας φρούτα (μέχρι 3-4 μερίδες φρούτων ημερησίως), αλλά ξαναμελετήστε τις αντιστοιχίες φρούτων, προτού φύγετε για τις διακοπές σας.

• Δώστε προσοχή επίσης, ιδιαίτερα στο πρωινό των διακοπών το οποίο μπορεί να είναι άπαχο γάλα ή γιαούρτι με μαύρο ψωμί ή δημητριακά και φρούτα. Αντισταθείτε στον πειρασμό να τα δοκιμάσετε όλα από τον πρωινό μπουφέ του ξενοδοχείου!

• Τα αναψυκτικά και κυρίως τα παγωμένα αποτελούν τη δροσερή νότα ζωής τους μήνες του καλοκαιριού. Μπορείτε χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς να πίνετε οποιοδήποτε αναψυκτικό θέλετε με στέβια ή ασπαρτάμη. Όσον αφορά του φυσικούς χυμούς, διαβάζετε στο περίβλημα την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Μη λησμονάτε ότι 10 με 15 gr υδατάνθρακες αντιστοιχούν με ένα ισοδύναμο φρούτου.

• Η διασκέδαση των διακοπών πολλές φορές συνδυάζεται με κατανάλωση αλκοόλ. Μικρή κατανάλωση είναι επιτρεπτή. Η μεγάλη κατανάλωση είναι αφετηρία βραχυπρόθεσμων (κίνδυνος υπογλυκαιμίας) και μακροπρόθεσμων προβλημάτων (αύξηση βάρους). Μπορείτε να πίνετε ποτά που αντιστοιχούν σε 20 – 25 γρ. οινόπνευμα ημερησίως κατανεμημένα σε 2 δόσεις. Προσοχή λοιπόν στα οινοπνευματώδη, ειδικά όσοι κάνετε ινσουλίνη και αν μάλιστα η λήψη οινοπνευματωδών συνοδεύεται από έντονη άσκηση όπως είναι ο χορός, μην ξεχνάτε να τρώτε ενδιάμεσα ένα μικρό γεύμα υδατανθράκων (τόστ, χυμό, φρούτο ή κράκερς) για να αποφύγετε τις υπογλυκαιμίες. Και βέβαια μην οδηγείτε όταν έχετε πιει!

• Μη ξεχνάτε το δεκατιανό σας προτού κολυμπήστε. Ένα φρούτο ή ένα μικρό σάντουιτς σας προστατεύει από ανεπιθύμητες υπογλυκαιμίες ενώ κολυμπάτε.

• Να αποφεύγετε τη μεγάλης διάρκειας έκθεση στον ήλιο. Ιδίως αν κάνετε ινσουλίνη, γιατί επιτυγχάνεται γρηγορότερη απορρόφηση της ινσουλίνης και έτσι ξαφνικές, ανεξήγητες υπογλυκαιμίες μπορεί να συμβούν. Καλό είναι για το λόγο αυτό να φοράτε καπέλο. Προγραμματίζετε το κολύμπι σας μέχρι τις 11π.μ. και μετά τις 4μ.μ. το απόγευμα. Και εάν φοράτε αισθητήρες συνεχούς καταγραφής σακχάρου, αποφύγετε τις καταδύσεις για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα λειτουργίας στον αισθητήρα.

• Αποφεύγετε να βάλετε τα πόδια σας μέσα στη καυτή άμμο. Μη περπατάτε χωρίς σανδάλια στην ακρογιαλιά, πάρτε μαζί σας τουλάχιστον δυο ζευγάρια άνετα παπούτσια περιπάτου και αρκετά ζευγάρια κάλτσες για να αλλάζετε. Μην κυκλοφορείτε με γυμνά πόδια σε αμμουδιές και άγνωστες ακρογιαλιές.

• Περπατάτε όσον το δυνατόν περισσότερο. Αν ταξιδεύετε με λεωφορείο ή με το αυτοκίνητό σας, κάνετε μικρούς περιπάτους κατά τη διάρκεια των στάσεων. Έχετε μαζί σας κάτι πρόχειρο για φαγητό στην περίπτωση που τα γεύματα καθυστερήσουν. Αν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, ειδοποιήστε εγκαίρως –κατά το κλείσιμο του εισιτηρίου– την αεροπορική εταιρεία, εάν επιθυμείτε να σας σερβίρουν κάποιο ειδικό γεύμα για άτομα με διαβήτη. Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες, προνοείστε να έχετε πάρει κάτι μαζί σας. Ο ξηρός αέρας κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι ένα μικρό πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό πίνετε αρκετή ποσότητα υγρών, όσο βρίσκεστε μέσα στο αεροπλάνο. Ένα ποτήρι νερό τουλάχιστον για κάθε ώρα πτήσης.

• Να μη ξεχάσετε όταν φθάσετε στον τόπο του προορισμού σας, να φυλάξετε τις σύριγγες και την ινσουλίνη που δεν θα χρησιμοποιήσετε άμεσα, καθώς και την ένεση γλυκαγόνου στο ψυγείο. Η ινσουλίνη διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου για χρονική περίοδο 6 εβδομάδων χωρίς να υποστεί αλλοιώσεις. Οι ταινίες σακχάρου διατηρούνται σε θερμοκρασία 18ο έως 30ο C.

α) Ενημερωθείτε για την ύπαρξη νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, κοντά στο τόπο διαμονής σας. Χρήσιμο είναι να έχετε μαζί σας το τηλέφωνο του γιατρού σας. Μη ξεχάσετε το ημερολόγιο αυτοελέγχου για να μπορείτε να διατηρείτε και στις διακοπές σας την επαφή με τον έλεγχο του διαβήτη σας.

β) Φροντίστε και οργανώστε τη προσωπική σας λίστα ταξιδιού πριν αναχωρήσετε. Προμηθευθείτε με τις απαραίτητες ταινίες για την μέτρηση σακχάρου από αίμα ή ούρα, για όσο καιρό υπολογίζετε να απουσιάσετε. Αν μετράτε το σάκχαρο στο αίμα, μη λησμονήστε την συσκευή μέτρησης σακχάρου αίματος. Θα είναι ένας καλός σύντροφος και μια συσκευή προστασίας και ασφάλειας στις διακοπές σας. Και αν βεβαίως είστε εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και χρησιμοποιείτε συσκευές συνεχούς καταγραφής του σακχάρου, μην ξεχάσετε τον αισθητήρα και τη συσκευή εφαρμογής του αισθητήρα (όπως του Free Style Libre) προκειμένου με τον πλέον σύγχρονο και ασφαλή τρόπο να παρακολουθείτε συνεχώς το σάκχαρο σας.

γ) Εφοδιαστείτε με τις απαραίτητες σύριγγες, βελόνες ινσουλίνης ή πένες. Την ένεση γλυκαγόνου. Τα αντιδιαβητικά σας δισκία, εάν κάνετε αγωγή με δισκία. Επίσης τα φάρμακα που αφορούν τυχόν επιπλοκές του διαβήτη.

«Και εννοείται βέβαια, ότι δεν ξεχνάμε την τήρηση κάποιων βασικών προληπτικών μέτρων για να εξαλειφθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος μόλυνσης από τον κορωνοϊό που εξακολουθεί, σε πολύ μικρότερη συχνότητα βεβαίως, να είναι παρών στην καθημερινότητα μας. Με θετική σκέψη και διάθεση απολαμβάνουμε με ασφάλεια όλες τις ευχάριστες στιγμές που άφθονες μας χαρίζει το καλοκαίρι.

Για να απολαύσουμε τις διακοπές μας εφαρμόζουμε τα προληπτικά μέτρα και έτσι προλαμβάνουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες που θα μας στερήσουν την χαρά των διακοπών», καταλήγει ο δρ Μελιδώνης.



