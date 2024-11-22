ΗΠΑ: Πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών σε παιδί

Ένα παιδί βρέθηκε θετικό στη γρίπη των πτηνών, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Το παιδί, που ζει στην κομητεία Αλαμίντα, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, εμφάνισε ελαφρά συμπτώματα και του χορηγήθηκε αντιιική θεραπεία. Δεν χρειάστηκε νοσηλεία σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τα Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασθενειών (CDC) και τις υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνιας.

Το ιικό φορτίο που εντοπίστηκε στο παιδί όταν βρέθηκε θετικό στην H5N1 ήταν χαμηλό, κάτι που σημαίνει ότι μάλλον δεν ήταν μολυσματικό. Τέσσερις ημέρες μετά το πρώτο, θετικό αποτέλεσμα, το τεστ βγήκε αρνητικό. Όλα τα μέλη της οικογένειάς του βγήκαν αρνητικά στα τεστ.

Για προληπτικούς λόγους οι τοπικές αρχές συνέστησαν να υποβληθούν σε τεστ και να λάβουν θεραπεία οι εργαζόμενοι και τα άλλα παιδιά στον παιδικό σταθμό όπου πηγαίνει το παιδία.

Στις ΗΠΑ, οι παιδικοί σταθμοί δέχονται συνήθως παιδιά ηλικίας από έξι εβδομάδων μέχρι πέντε ετών.

«Είναι φυσικό να ανησυχεί ο κόσμος, όμως θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους γονείς, τους εργαζόμενους και τις οικογένειες ότι, με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα που διαθέτουμε, δεν πιστεύουμε ότι το παιδί ήταν μολυσματικό», είπε ο Τόμας Άραγκον, ο διευθυντής της υγειονομικής υπηρεσίας της Καλιφόρνιας. Υπογράμμισε επίσης ότι εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια δεν έχει καταγραφεί, σε καμία χώρα, καμία περίπτωση μετάδοσης της γρίπης των πτηνών από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η γρίπη των πτηνών Α (Η5Ν1) εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996 αλλά μετά το 2020 τα κρούσματα στα πουλιά αυξήθηκαν και έχουν προσβληθεί από τη νόσο πολλά θηλαστικά. Τον Μάρτιο βρέθηκαν θετικές στον ιό και πολλές αγελάδες σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες εξακολουθούν να εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι μικρός. Μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν διατρέχουν κυρίως όσοι εργάζονται με πτηνά, αγελάδες και άλλα ζώα.

Τα CDC υπενθύμισαν ότι, συμπεριλαμβανομένου του παιδιού, φέτος έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ 55 κρούσματα μεταξύ ανθρώπων, τα 29 εκ των οποίων στην Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.