Οι υγειονομικές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζουν να συνδέσουν τον θάνατο 25 παιδιών με τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν το ποιοι Αμερικανοί θα πρέπει να εμβολιαστούν, σύμφωνα με τέσσερις ανώνυμες πηγές που μίλησαν στη Washington Post (WP) υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Τα ευρήματα φαίνεται να βασίζονται σε πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο ομοσπονδιακό Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων, το οποίο περιέχει μη επαληθευμένες αναφορές παρενεργειών ή κακών εμπειριών με εμβόλια που υποβάλλονται από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, γιατρών, φαρμακοποιών ή ακόμη και ατόμων που είδαν μια αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) τονίζουν ότι η βάση δεδομένων δεν έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί εάν ένα εμβόλιο προκάλεσε θάνατο, ένα συμπέρασμα που απαιτεί διεξοδικές έρευνες από επιστήμονες.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν τον ισχυρισμό για τους θανάτους παιδιών σε μια παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα σε μια ομάδα συμβούλων του CDC που εξετάζει νέες συστάσεις για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, οι οποίες επηρεάζουν την πρόσβαση στα εμβόλια και το αν θα είναι δωρεάν.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού έχουν μελετηθεί εκτενώς, συμπεριλαμβανομένου των εμβολιασμών στα παιδιά, και ότι οι κίνδυνοι του ίδιου του ιού υποτιμούνται. Τον Ιούνιο, το προσωπικό του CDC παρουσίασε στοιχεία στην ίδια επιτροπή εμβολίων, σύμφωνα με τα οποία τουλάχιστον 25 παιδιά που νοσηλεύτηκαν με κορονοϊό από τον Ιούλιο του 2023 έχουν πεθάνει και ο αριθμός αυτός είναι πιθανώς υποτιμημένος. Από τα 16 παιδιά που ήταν αρκετά μεγάλα για να εμβολιαστούν, κανένα δεν είχε κάνει επαναληπτική δόση του εμβολίου.

Ο επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Μάρτι Μάκαρι επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα στο CNN ότι οι αρχές ερευνούν αναφορές για πιθανούς θανάτους παιδιών από το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των εκθέσεων αυτοψίας και συνεντεύξεων με τους γονείς των παιδιών. Μια τέτοια έρευνα μπορεί να διαρκέσει μήνες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, και δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε.

Τον Αύγουστο, η FDA ενέκρινε τα τελευταία εμβόλια κατά του κορονοϊού για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή άτομα που κινδυνεύουν με σοβαρή νόσο, αλλά η επιτροπή εμβολίων του CDC μπορεί να συστήσει τα εμβόλια σε πιο περιορισμένη ή ευρύτερη κλίμακα. Η επιτροπή εξετάζει ένα σχέδιο για να συστήσει το εμβόλιο σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω, αλλά να παροτρύνει τα άτομα που είναι νεότερα να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν λάβουν το εμβόλιο, σύμφωνα με δύο πηγές της WP. Μια άλλη σκέψη είμναι να μη συνιστάται το εμβόλιο σε άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών χωρίς προϋπάρχουσες παθήσεις, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, ο περιορισμός της πρόσβασης στα εμβόλια αυτά για άτομα ηλικίας 65 έως 74 ετών έχει προκαλέσει ανησυχίες για πολιτικές αντιδράσεις, σύμφωνα με έναν ομοσπονδιακό αξιωματούχο υγείας που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σε πολλές χώρες δεν συνιστάται ο ετήσιος εμβολιασμός κατά του κορονοϊού σε υγιή παιδιά, επειδή σπάνια πεθαίνουν από αυτόν και τα περισσότερα παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δικαιολογήσει τους ετήσιους εμβολιασμούς με βάση στοιχεία που δείχνουν ότι τα βρέφη και τα νήπια αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και ότι σημαντικό ποσοστό αυτών που νοσηλεύτηκαν δεν είχαν υποκείμενες παθήσεις. Έχουν επίσης δηλώσει ότι τα εμβόλια προσφέρουν στα παιδιά μακροχρόνια προστασία από κορονοϊό.

Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, μακροχρόνιος επικριτής των εμβολίων κατά του κορωνοϊού, έδωσε τον Μάιο εντολή στους υγειονομικούς αξιωματούχους να σταματήσουν να συνιστούν τα εμβόλια σε υγιή παιδιά. Το CDC έδωσε αργότερα οδηγίες στους γονείς να συμβουλεύονται έναν γιατρό πριν εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά του κορωνοϊού. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά ετήσιο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για όλα τα παιδιά ηλικίας 6 έως 23 μηνών και για μεγαλύτερα παιδιά, εάν οι γονείς τους επιθυμούν να έχουν προστασία.

Η συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής για τα εμβόλια την επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη, καθώς οι συστάσεις της θα καθορίσουν αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των εμβολιασμών, αν τα φαρμακεία θα μπορούν να τα χορηγούν και αν οι γιατροί θα είναι πρόθυμοι να τα προσφέρουν. Ο Κένεντι απομάκρυνε τα μέλη της επιτροπής νωρίτερα φέτος και διόρισε τους δικούς του υποψηφίους, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν επικρίνει την πολιτική εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού. Ο Κένεντι εξετάζει να προσθέσει στην επιτροπή και άλλους επικριτές των εμβολίων.

Το CDC παρακολουθεί τα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορωνοϊού από την πρώτη στιγμή που άρχισε η χορήγησή τους στις ΗΠΑ. Για την αναφορά ανεπιθύμητων παρενεργειών τέθηκαν πολύ πιο αυστηρές απαιτήσεις σε σύγκριση με άλλα εμβόλια, επειδή τα εμβόλια αυτά αρχικά εγκρίθηκαν με ταχεία διαδικασία βάσει της εξουσίας έκτακτης ανάγκης της FDA.

Πηγή: The Washington Post

