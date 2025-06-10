Για πολλούς ανθρώπους, ο στόχος των 10.000 βημάτων την ημέρα, αποτελεί τον απόλυτο στόχο για να κρατηθεί σε φόρμα και υγιής. Είναι επίσης γνωστό ότι βοηθά στην απώλεια βάρους, στον καλύτερο μεταβολισμό, στην καύση θερμίδων και στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς.

Τα fitness trackers και οι εφαρμογές υγείας μας ενθαρρύνουν να πετυχαίνουμε αυτόν τον αριθμό κάθε μέρα. Και υπάρχει ένας καλός λόγος - το τακτικό περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στην καύση θερμίδων, στη βελτίωση της υγείας της καρδιάς, στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας, ακόμη και στη μείωση του κινδύνου ασθενειών που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.

Αλλά ας το παραδεχτούμε — η ζωή γίνεται φορτωμένη. Μεταξύ δουλειάς, οικογένειας, μετακινήσεων και ατελείωτων λιστών υποχρεώσεων, το περπάτημα 10.000 βημάτων την ημέρα (που συνήθως διαρκεί πάνω από μία ώρα) μπορεί να μοιάζει σχεδόν αδύνατο. Τι θα γινόταν λοιπόν αν υπήρχε ένας πιο έξυπνος, συντομότερος τρόπος για να επιτύχουμε τα ίδια - αν όχι καλύτερα - αποτελέσματα;

Αυτό ακριβώς μοιράστηκε πρόσφατα στο Instagram ο προπονητής φυσικής κατάστασης Eugene Teo. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ιαπωνική μέθοδος περπατήματος μπορεί να προσφέρει 10 φορές περισσότερα οφέλη από το κανονικό περπάτημα - και χρειάζονται μόνο 30 λεπτά.

Τι είναι αυτή η ιαπωνική τεχνική περπατήματος;

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Γιουτζίν μίλησε για το πώς ακόμη και ο ίδιος δυσκολεύεται να φτάσει τον ημερήσιο αριθμό βημάτων του. «Κάποιες μέρες, καταφέρνω να κάνω μόνο 2.000 βήματα. Στόχος μου είναι να κάνω τουλάχιστον 8.000 — αλλά μερικές φορές η ζωή απλώς μπαίνει εμπόδιο», είπε.

Τότε ήταν που πρότεινε να δοκιμάσουν μια μέθοδο που ανακάλυψαν Ιάπωνες ερευνητές. Ονομάζεται διαλειμματικό περπάτημα και περιλαμβάνει:

-3 λεπτά γρήγορου περπατήματος

-3 λεπτά αργού περπατήματος

-Επαναλάβετε αυτόν τον κύκλο 5 φορές (για συνολικά 30 λεπτά)

Αυτό είναι όλο. Χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Χωρίς πολλές ώρες. Απλώς μια γρήγορη βόλτα με σύντομα διαλείμματα.

Ποια είναι τα οφέλη;

Σύμφωνα με τον Eugene, αυτή η μέθοδος έδειξε εκπληκτικά αποτελέσματα σε σύγκριση με το περπάτημα 10.000 βημάτων. Αυτό το στυλ περπατήματος περιλαμβάνει:

-29 φορές μεγαλύτερη βελτίωση στην αερόβια φυσική κατάσταση

-10 φορές καλύτερη δύναμη στα πόδια

-3 φορές καλύτερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης

«Αυτό είναι ιδανικό για άτομα που δεν έχουν μία ή δύο ώρες κάθε μέρα για περπάτημα. Σε μόλις 30 λεπτά, μπορείτε να αποκομίσετε εκπληκτικά οφέλη για την υγεία», εξηγεί ο ίδιος στο βίντεο.

Μια καλή επιλογή για πολυάσχολους επαγγελματίες

Παρόλο που το περπάτημα 10.000 βημάτων εξακολουθεί να είναι ένας καλός στόχος, μπορεί να είναι δύσκολο να ενταχθεί στην καθημερινή σας ρουτίνα. Αυτό το ιαπωνικό κόλπο περπατήματος θα μπορούσε να είναι η λύση για τους πολυάσχολους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν υγιείς αλλά δεν έχουν πολύ χρόνο.

«Κάθε κίνηση είναι καλή. Αλλά αν θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το περπάτημά σας στον λιγότερο χρόνο, δοκιμάστε αυτό», είπε στο βίντεο.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα νιώσετε άσχημα που δεν πετύχατε τον στόχο σας για βήματα, θυμηθείτε ότι μπορείτε ακόμα να παραμείνετε σε φόρμα με μόλις 30 λεπτά έξυπνου περπατήματος.

Πηγή: skai.gr

