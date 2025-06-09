Καρκίνος Εντέρου: Νέα μελέτη εξηγεί πώς εξαπλώνεται ταχύτερα στον οργανισμό

Σημαντική ανακάλυψη στη Σκωτία φωτίζει τον τρόπο εξάπλωσης του καρκίνου του εντέρου.

Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν την ικανότητα να μετατρέπονται σε άλλους τύπους κυττάρων, όπως δερματικά ή μυϊκά, ενισχύοντας έτσι την αντοχή και την ικανότητά τους να κάνουν μεταστάσεις σε άλλα όργανα.

Η έρευνα του Cancer Research UK Scotland Centre και του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου κατέδειξε ότι η διαδικασία που ονομάζεται «κυτταρική πλαστικότητα», κατά την οποία και συμβαίνει αυτή η μετατροπή, είναι βασικός παράγοντας για την επιθετικότητα της νόσου.

Συγκεκριμένα, τα εντερικά κύτταρα αποκτούν χαρακτηριστικά πιο ανθεκτικών κυττάρων, όπως τα κερατινοκύτταρα ή τα μυϊκά.

Επιπλέον, εξετάστηκε το γονίδιο Atrx, η απουσία του οποίου συνδέεται με αύξηση των μεταστάσεων, κυρίως προς το ήπαρ, τους λεμφαδένες και το διάφραγμα. Τα ευρήματα βασίστηκαν σε δείγματα από ανθρώπινους ιστούς και ποντίκια.

Καθώς ο καρκίνος του εντέρου αυξάνεται ραγδαία σε νέους ενήλικες, ιδίως σε γυναίκες στη Σκωτία και την Αγγλία, οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της κατανόησης των μηχανισμών εξάπλωσης της νόσου για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών θεραπειών.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature και χρηματοδοτήθηκε από το Medical Research Council και το European Research Council, αποτελεί μέρος του προγράμματος CRC-STARS, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 40 ειδικοί στον καρκίνο του εντέρου.

