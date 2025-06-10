Τα βίντεο περιποίησης προσώπου για κορίτσια και έφηβες που έχουν γίνει trend στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το TikTok, θέτουν τους νέους σε κίνδυνο για δια βίου δερματική αλλεργία, σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων του αμερικανικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης «Northwestern Medicine», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics.

Στην έρευνα μελετήθηκαν 100 βίντεο από την πλατφόρμα TikTok. Οι ερευνητές δημιούργησαν λογαριασμούς στην πλατφόρμα δηλώνοντας ότι είναι 13 ετών, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα βίντεο αυτά και να συλλέξουν δημογραφικά στοιχεία των δημιουργών περιεχομένου, του αριθμού και των τύπων των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν, των συστατικών τους, καθώς και του συνολικού κόστους των προϊόντων αυτών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι κορίτσια ηλικίας επτά έως 18 ετών χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο έξι προϊόντα περιποίησης προσώπου, ενώ ορισμένα χρησιμοποιούν περισσότερα από δώδεκα. Αυτά τα προϊόντα, σύμφωνα με τη μελέτη, ενέχουν υψηλό κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος και αλλεργίας.

Συγκεκριμένα, τα βίντεο με τις περισσότερες προβολές που μελετήθηκαν περιείχαν κατά μέσο όρο έντεκα δυνητικά ερεθιστικά ενεργά συστατικά, που ενέχουν τον κίνδυνο ανάπτυξης δερματικού ερεθισμού, ευαισθησίας στον ήλιο και δερματικής αλλεργίας, γνωστής ως αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.

Επιπλέον, μόνο το 26% των ημερήσιων σχημάτων περιποίησης δέρματος περιλάμβανε αντηλιακό, που είναι το πιο σημαντικό προϊόν περιποίησης δέρματος για κάθε ηλικία, αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά.

«Αυτός ο υψηλός κίνδυνος ερεθισμού προήλθε τόσο από τη χρήση πολλαπλών ενεργών συστατικών ταυτόχρονα, όπως τα υδροξυοξέα, όσο και από την εφαρμογή του ίδιου ενεργού συστατικού ξανά και ξανά εν αγνοία τους, όταν αυτό το ενεργό συστατικό βρισκόταν σε τρία, τέσσερα, πέντε διαφορετικά προϊόντα», σημειώνει η Μόλι Χέιλς, μία από τους συγγραφείς της μελέτης, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και δερματολόγος στο Τμήμα Δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern.

Σε ένα βίντεο που περιλαμβάνεται στη μελέτη, η δημιουργός περιεχομένου εφάρμοσε δέκα προϊόντα στο πρόσωπό της σε έξι λεπτά. «Καθώς εφαρμόζει τα προϊόντα, αρχίζει να εκφράζει δυσφορία και κάψιμο και στα τελευταία λεπτά, αναπτύσσει ορατή δερματική αντίδραση», περιγράφει η συγγραφέας, Τάρα Λάγκου, επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής και Ιατρικών Κοινωνικών Επιστημών στην ίδια Ιατρική Σχολή.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι αυτά τα βίντεο προσφέρουν ελάχιστα έως καθόλου οφέλη για τους παιδιατρικούς πληθυσμούς στους οποίους απευθύνονται.

Επίσης, δεδομένου του τρόπου λειτουργίας των αλγορίθμων, είναι σχεδόν αδύνατο για τους γονείς ή τους παιδιάτρους να παρακολουθούν ακριβώς τι βλέπουν τα παιδιά ή οι έφηβοι. Η Μόλι Χέιλς συμπληρώνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι πέρα από τη βλάβη του δέρματος στα βίντεο αυτά. «Είναι προβληματικό να δείχνουμε κορίτσια να αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο και προσοχή στο δέρμα τους. Θέτουμε ένα πολύ υψηλό πρότυπο για αυτά τα κορίτσια. Η επιδίωξη της υγείας έχει γίνει ένα είδος αρετής στην κοινωνία μας, αλλά το ιδανικό της "υγείας" είναι επίσης πολύ συνυφασμένο με τα ιδανικά της ομορφιάς, της λεπτότητας και της λευκότητας».

