Η φρενίτιδα για την ιμπογκαΐνη ξεπερνά την επιστήμη

Η υπερβολική δημοσιότητα γύρω από το ψυχεδελικό φάρμακο ιμπογκαΐνη έφτασε στο αποκορύφωμά της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξήρε τις δυνατότητές του σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου για την προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στα ψυχεδελικά. Η ιμπογκαΐνη, που προέρχεται από τη ρίζα ενός θάμνου της Δυτικής Αφρικής, χρησιμοποιείται εδώ και καιρό σε τελετουργικά και πνευματικά πλαίσια. Τώρα, για πρώτη φορά, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων θα επιτρέψει μια κλινική δοκιμή του φαρμάκου.

Τα τελευταία χρόνια, Αμερικανοί καταφεύγουν σε ακραίες λύσεις για να αποκτήσουν ιμπογκαΐνη. Οι περισσότεροι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, συνήθως στο Μεξικό, και πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να τη λάβουν σε κέντρα ευεξίας που υπόσχονται να θεραπεύσουν μια σειρά παθήσεων, διαταραχή μετατραυματικού στρες, εθισμούς, κατάθλιψη, τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα.

Οι προσωπικές μαρτυρίες τους, μερικές από τις οποίες παρουσιάστηκαν από βετεράνους στην εκδήλωση του Λευκού Οίκου, ασκούν ισχυρή έλξη σε όσους αισθάνονται ότι η συμβατική ιατρική τους έχει απογοητεύσει. Ωστόσο, παραμένουν απλώς μαρτυρίες.

Οι άνθρωποι που υποφέρουν αξίζουν καλύτερες θεραπευτικές επιλογές. Είναι όμως κρίσιμο να προχωρήσουμε με προσοχή όσον αφορά τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ιμπογκαΐνη. Ο ενθουσιασμός έχει ξεπεράσει τα επιστημονικά δεδομένα. Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία, όχι μόνο για να αποδειχθεί ότι το φάρμακο λειτουργεί, αλλά και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Μια κλινική δοκιμή που διερευνά τις δυνατότητές του είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Ακόμη καλύτερα θα ήταν μεγαλύτερη επένδυση στην κατανόηση της βασικής του βιολογίας.

Ορισμένες ενθαρρυντικές μελέτες δείχνουν ότι η ιμπογκαΐνη έχει θεραπευτικό δυναμικό. Σε εκείνη που έλαβε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα και συζητήθηκε στην ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, επιστήμονες του Πανεπιστημίου Στάνφορντ διαπίστωσαν ότι η ιμπογκαΐνη σχεδόν εξάλειψε τα συμπτώματα PTSD, κατάθλιψης και άγχους σε βετεράνους μάχης με τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις. Άλλες έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορεί να μειώσει δραστικά την επιθυμία για χρήση ουσιών σε άτομα με εξαρτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από οπιοειδή.

Ωστόσο, οι μελέτες αυτές είναι πολύ μικρές, η μελέτη του Στάνφορντ, για παράδειγμα, περιλάμβανε μόλις 30 βετεράνους. Επιπλέον, είναι συνήθως παρατηρησιακές, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι γνώριζαν ότι λάμβαναν το φάρμακο. Η μόνη μελέτη που φαίνεται να συνέκρινε την ιμπογκαΐνη με εικονικό φάρμακο περιλάμβανε μόλις 20 άτομα που ζητούσαν βοήθεια για εθισμό στην κοκαΐνη.

Πριν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία σύνθετων ψυχικών διαταραχών, απαιτούνται μεγαλύτερες και πιο αυστηρές δοκιμές για να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της. Αυτό σημαίνει καλύτερο προσδιορισμό του ποιοι μπορούν να ωφεληθούν, πόσο σημαντικό είναι το όφελος και πόσο διαρκεί.

Ακόμη όμως κι αν αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της, υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα: πέρα από τη δράση της στον εγκέφαλο, η ιμπογκαΐνη συνδέεται με πρωτεΐνες της καρδιάς, προκαλώντας σε ορισμένους επικίνδυνες αρρυθμίες. Ανασκοπήσεις της κλινικής έρευνας προειδοποιούν συστηματικά για σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιακά επεισόδια και ακόμη και θάνατο.

Άνθρωποι που βρίσκονται σε απόγνωση μπορεί να θεωρούν ότι αξίζει να αναλάβουν αυτό το ρίσκο. Οι ερευνητές έχουν αναπτύξει στρατηγικές, όπως η χορήγηση μαγνησίου μαζί με το φάρμακο, για να μειώσουν τους κινδύνους. Αν τελικά εγκριθεί, η ιμπογκαΐνη θα πρέπει να χορηγείται «σε ένα πολύ ελεγχόμενο και επιτηρούμενο ιατρικό περιβάλλον», δήλωσε ο επικεφαλής του FDA, Μάρτι Μακάρι, στο CBS News.

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί αμφιβάλλουν αν η ιμπογκαΐνη θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιηθεί ευρέως, λόγω των κινδύνων της. Αυτό θα πρέπει να ωθήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επενδύσει όχι μόνο σε κλινικές δοκιμές αλλά και στη βασική έρευνα για την κατανόηση του τρόπου δράσης της.

Οι επιστήμονες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ορισμένα ψυχεδελικά επηρεάζουν τον εγκέφαλο. Το LSD και η ψιλοκυβίνη είναι γνωστό ότι δρουν στους υποδοχείς σεροτονίνης, ενώ οι ερευνητές αρχίζουν να κατανοούν πώς αυτά τα φάρμακα αλλάζουν τη δραστηριότητα και τη συνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου. Η ιμπογκαΐνη, όμως, παραμένει πιο αινιγματική. Είναι γνωστό ότι επηρεάζει πολλούς υποδοχείς, αλλά δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ποιοι ευθύνονται για τα πιθανά θεραπευτικά της αποτελέσματα.

Η κατανόηση της φαρμακολογίας, της νευροβιολογίας και της χημείας της θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη βελτιωμένων εκδοχών της, που θα διατηρούν τα οφέλη της αλλά θα μειώνουν τους καρδιακούς κινδύνους.

Ιδανικά, οι επιστήμονες θα μπορέσουν κάποτε να δημιουργήσουν εκδοχές της ιμπογκαΐνης αρκετά ασφαλείς για χρήση στο σπίτι. Στη φυσική της μορφή, προκαλεί μια έντονη ψυχεδελική εμπειρία που μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε έγκριση θα απαιτούσε υποδομές για ασφαλή χρήση υπό την επίβλεψη ειδικών, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό και δύσκολο να καλυφθεί από ασφαλιστικά ταμεία.

Οι άνθρωποι που βιώνουν βαθύ ψυχικό πόνο χρειάζονται επειγόντως καλύτερες θεραπείες. Αξίζουν όμως και θεραπείες που είναι ασφαλείς και πραγματικά αποτελεσματικές. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί προσεκτική διαδικασία, χωρίς συντομεύσεις, ακόμη κι αν κάποιοι πολιτικοί το επιθυμούν.

Πηγή: skai.gr

