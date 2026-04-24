HPV: Το εμβόλιο μειώνει έως και στο μισό τον κίνδυνο καρκίνου στους άνδρες

Ένα εμβόλιο που για χρόνια παρουσιαζόταν κυρίως ως προστασία κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες, φαίνεται πλέον να προσφέρει σαφή οφέλη και για τους άνδρες.

Αγόρια και νεαροί άνδρες που έλαβαν το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είχαν περίπου τον μισό κίνδυνο να αναπτύξουν σχετιζόμενους καρκίνους σε σύγκριση με όσους δεν εμβολιάστηκαν, σύμφωνα με μεγάλη νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Oncology.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι γονείς και οι νεαροί άνδρες να γνωρίζουν περισσότερα για τον HPV και τα είδη καρκίνου με τα οποία συνδέεται. Γιατί είναι σημαντικό το εμβόλιο HPV για τα αγόρια και τους νεαρούς άνδρες και πότε πρέπει να γίνεται; Τι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι γονείς όταν αποφασίζουν αν θα εμβολιάσουν τα παιδιά τους;

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο CNN η δρα Λεάνα Γουέν o ΗPV είναι ένας εξαιρετικά συχνός ιός που μεταδίδεται μέσω στενής δερματικής επαφής κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας. Η συντριπτική πλειονότητα των σεξουαλικά ενεργών ανθρώπων θα εκτεθεί σε αυτόν κάποια στιγμή στη ζωή της.

Αυτό ισχύει τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, σχεδόν όλοι οι σεξουαλικά ενεργοί άνθρωποι μολύνονται με HPV μέσα σε λίγους μήνες έως λίγα χρόνια από την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Περίπου οι μισές από αυτές τις λοιμώξεις αφορούν τύπους υψηλού κινδύνου, που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου.

Οι περισσότερες λοιμώξεις υποχωρούν από μόνες τους, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα εξαλείφει τον ιό. Ωστόσο, κάποιες επιμένουν και μπορεί να προκαλέσουν κυτταρικές αλλοιώσεις που με την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται σε καρκίνο.

Όπως σημειώνει η Λεάνα Γουέν, ο HPV συνδέεται με μια σειρά καρκίνων τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Στις γυναίκες, ο πιο γνωστός είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, όμως ο HPV μπορεί επίσης να προκαλέσει καρκίνο του κόλπου και του αιδοίου. Στους άνδρες, συνδέεται με καρκίνους του πέους, του πρωκτού και της κεφαλής και τραχήλου.

Πάνω από το 90% των καρκίνων του πρωκτού προκαλούνται από τον HPV. Ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα, γνωστός και ως καρκίνος του λαιμού, σχετίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με τον HPV, με περίπου το 70% των περιπτώσεων να αποδίδεται στον ιό. Επιπλέον, περισσότερο από το 60% των καρκίνων του πέους προκαλούνται από τον HPV.



Τι έδειξε η νέα μελέτη για τον εμβολιασμό κατά του HPV σε αγόρια και νεαρούς άνδρες;

Όπως αναφέρει η Λεάνα Γουέν, η μελέτη αυτή περιλάμβανε μια παγκόσμια βάση δεδομένων με περισσότερους από 615.000 άνδρες ηλικίας 9 έως 26 ετών που έλαβαν το εννεαδύναμο εμβόλιο HPV, καθώς και πάνω από 2 εκατομμύρια που δεν εμβολιάστηκαν. Αφού οι ομάδες προσαρμόστηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμες, οι ερευνητές ανέλυσαν περίπου μισό εκατομμύριο άτομα σε κάθε ομάδα.

Διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες που είχαν εμβολιαστεί είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνους που σχετίζονται με τον HPV. Συνολικά, ο εμβολιασμός συνδέθηκε με περίπου 46% μείωση του κινδύνου, δηλαδή όσοι έλαβαν το εμβόλιο είχαν περίπου τον μισό κίνδυνο σε σύγκριση με όσους δεν εμβολιάστηκαν.

Το όφελος παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες που μελετήθηκαν. Όσοι εμβολιάστηκαν σε ηλικία 9 έως 14 ετών είχαν περίπου 42% χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ όσοι εμβολιάστηκαν μεταξύ 15 και 26 ετών είχαν περίπου 50% χαμηλότερο κίνδυνο.

Σε ποια ηλικία πρέπει τα αγόρια να κάνουν το εμβόλιο HPV;

Η Γουέν αναφέρει ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) συνιστούν τον τακτικό εμβολιασμό των προεφήβων στην ηλικία των 11 ή 12 ετών. Επισημαίνουν ότι η σειρά των δόσεων μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και από την ηλικία των 9 ετών. Το εμβόλιο HPV μπορεί να χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) έχει ελαφρώς διαφορετική σύσταση, προτείνοντας τον τακτικό εμβολιασμό όλων των εφήβων από την ηλικία των 9 έως 12 ετών. Η έμφαση στις μικρότερες ηλικίες σχετίζεται με τον στόχο να πραγματοποιείται ο εμβολιασμός πριν από οποιαδήποτε έκθεση στον HPV. Σύμφωνα με την AAP, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό μειονέκτημα στην πρώιμη έναρξη του εμβολιασμού, ενώ η ανοσολογική απόκριση είναι ισχυρή σε μικρότερες ηλικίες και δεν υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής μείωσης της προστασίας με την πάροδο του χρόνου.

Ποιες είναι οι συστάσεις για παιδιά που μπορεί να έχουν χάσει το εμβόλιο HPV;

Η Γουέν λέει ότι όσοι δεν εμβολιάστηκαν στο προτεινόμενο χρονικό πλαίσιο συνιστάται να λάβουν «αναπληρωματικό» (catch-up) εμβολιασμό έως την ηλικία των 26 ετών.

Για τα άτομα ηλικίας 27 έως 45 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, τα CDC προτείνουν την από κοινού λήψη απόφασης με τον γιατρό. Το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο για αυτές τις ηλικιακές ομάδες και οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν κατόπιν συνεννόησης με τον επαγγελματία υγείας τους.

