Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τους περιορισμούς για την κάνναβη

Σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην αμερικανική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, αναφορικά με τα ναρκωτικά, ανακοίνωσε χθες ότι προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το Reuters, το εν λόγω Υπουργείο πρόκειται άμεσα να χαλαρώσει τους περιορισμούς σε ορισμένα προϊόντα κάνναβης και στη συνέχεια να προχωρήσει στην επαναταξινόμηση της ουσίας, ως λιγότερο επικίνδυνης.

Η απόφαση δεν σημαίνει πλήρη νομιμοποίηση, αλλά αναμένεται να ενισχύσει τη βιομηχανία κάνναβης, μειώνοντας τα εμπόδια για έρευνα, φορολογία και χρηματοδότηση. Τα ιατρικά προϊόντα θα μεταφερθούν σε κατηγορία ουσιών με χαμηλότερο κίνδυνο κατάχρησης.

Η κίνηση αυτή έπεται του εκτελεστικού διατάγματος του Δεκεμβρίου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), με το οποίο δινόταν εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να χαλαρώσει τους περιορισμούς για τη μαριχουάνα.

Το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία κάνναβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευνοώντας εταιρείες όπως η Canopy Growth, η Tilray Brands και η Trulieve Cannabis.

Πέρα από την πώληση ιατρικής μαριχουάνας και καταναλωτικών προϊόντων με βάση την κάνναβη, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες ερευνούν και τις φαρμακευτικές εφαρμογές της, όπως στη διαχείριση του πόνου, στα συμπτώματα του καρκίνου, στο άγχος και σε άλλες διαταραχές.

Η μαριχουάνα είναι η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Σχεδόν ένας στους πέντε Αμερικανούς τη χρησιμοποιεί μέσα σε ένα έτος, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν συλληφθεί για κατοχή της, την ώρα που εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο πωλούν προϊόντα που σχετίζονται με την κάνναβη.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ξεκινήσει παρόμοια διαδικασία το 2024, αλλά δεν ολοκληρώθηκε πριν από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) να εγκαταλείπει τελικά την προσπάθεια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαδικασίες στις 29 Ιουνίου για τη συγκέντρωση στοιχείων και γνωμοδοτήσεων ειδικών σχετικά με την επαναταξινόμηση της ουσίας.

Οι επικριτές της μαριχουάνας υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίησή της θα οδηγήσει σε αυξημένη χρήση από ανηλίκους, μειωμένη παραγωγικότητα στην εργασία και μεγαλύτερους κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο είχαν αντιδράσει τον Δεκέμβριο στην εντολή του Τραμπ για χαλάρωση των περιορισμών. Την Πέμπτη οι αντιδράσεις ήταν πιο ήπιες, ωστόσο ο γερουσιαστής Τομ Κότον από το Άρκανσο δήλωσε ότι τα μέτρα θα διευκολύνουν τη χρήση μιας ουσίας που εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη.

«Η μαριχουάνα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένα περιστατικά ψύχωσης, αντικοινωνικής συμπεριφοράς και θανατηφόρων τροχαίων», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αλλαγή στην ταξινόμηση της μαριχουάνας είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση.»



Πηγή: skai.gr

