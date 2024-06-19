HealthSpot: Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υγείας δίπλα σου!

Δημιουργήθηκαν από το Hellenic Healthcare Group (HHG) με σκοπό να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα νοσοκομεία του Ομίλου και στο κοινό που δεν έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά, αξιοποιώντας έτσι την επιστημονική γνώση, την εμπειρία κορυφαίων ιατρών και την τεχνολογία αιχμής, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Tα HealthSpot παρέχουν ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, ενδοσκοπήσεις, καθώς και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως έλεγχος βηματοδότη, stress echo, τμήμα μαστού, παχυσαρκίας και καρδιομεταβολικό τμήμα.

Στο δίκτυο των Διαγνωστικών Κέντρων HealthSpot σε Αττική και Σαντορίνη, ανήκει επίσης το πολυϊατρείο MyClinic στη Μύκονο, τα Πlaton Δiagnosis σε Θεσσαλονίκη και Αττική, καθώς και τα Diagnosi Creta InterClinic στην Κρήτη.

Κατ’ οίκον υπηρεσίες

Mέσω της “ΗomeCare” παρέχονται κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας για όσους έχουν ανάγκη για υποστήριξη και παρακολούθηση στο οικείο και άνετο περιβάλλον τους. Aιματολογικές εξετάσεις, τρίπλεξ, ακτινογραφίες, επίσκεψη ιατρού, κατ’ οίκον νοσηλεία, ακόμη και προεγχειρητικός έλεγχος είναι μερικές από τις υπηρεσίες που μπορεί κάποιος να «φέρει» σπίτι του με ασφάλεια και αξιοπιστία. Όλα με ένα τηλεφώνημα στο 1051.

Ένας ψηφιακός κόσμος

Τα HealthSpot συμβαδίζουν με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, αξιοποιώντας τις πρωτοποριακές εφαρμογές του HHG όπως ο Προσωπικός Φάκελος Υγείας my-Ygeia, μια εφαρμογή ψηφιακής αποθήκευσης και διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων και δεδομένων. Μέσω του app ο χρήστης έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιατρικό αρχείο του από εξετάσεις που έχει πραγματοποιήσει στα Θεραπευτήρια του HHG ή στα Διαγνωστικά Κέντρα Healthspot.

ΕΟΠΥΥ & ασφαλιστικές εταιρίες

Tα HealthSpot είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και συνεργάζονται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες σε επίπεδο ατομικών και ομαδικών ασφαλιστηρίων υγείας.

Δύναμη φροντίδας

Ο Όμιλος HHG, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα διαθέτει τα θεραπευτήρια: Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic στην Κρήτη, City Hospital στην Καλαμάτα, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο και Αρεταίειο στην Κύπρο. Επίσης, διαθέτει τα προηγμένα Διαγνωστικά Κέντρα – Πολυϊατρεία HealthSpot, τα διαγνωστικά κέντρα Πlaton Δiagnosis, το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής A-Lab, τη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Υγεία IVF Εμβρυογένεσις, την Y-Logimed και τη GMP με αντικείμενο την εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εταιρεία Business Care με υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Heal Academy για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα σε θέματα ιατρικής, νοσηλευτικής και όλων των επιστημών υγείας.

Δίκτυο HealthSpot

Π. Τσαλδάρη & Σαρανταπόρου 1, Περιστέρι, Τηλ: 212 8086200

Λεβίδου 16, Κηφισιά, Τηλ: 212 8086100

Γρ. Λαμπράκη 62, Γλυφάδα, Τηλ: 212 8086300

Βασ. Γεωργίου Β & Τριγλίας, Ραφήνα, Τηλ: 212 8086600

Μεσαριά, Σαντορίνη, Τηλ: 212 8086500

Myclinic Μύκονος

Αγγελικά, Ορνός Μυκόνου, Τηλ: 212 8086500

Πlaton Δiagnosis

• Γ. Κονδύλη 12, Γλυφάδα, Τηλ: 210 8960035

Αγίου Παντελεήμωνος 9, Βουλιαγμένη, Τηλ: 210 8960033

• Θεμιστοκλή Σοφούλη 14, Θεσσαλονίκη , Τηλ: 2310 425901

• Κων/νου Καραμανλή 64, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 805540

• Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 37, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 425901

• Εθνικής Αμύνης 32, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 425901

• Αλέξανδρου Σβώλου 32, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 425901

Diagnosi Lasithiou Creta Interclinic (Έναρξη 24/06/2024)

Λασθένους 87, Ιεράπετρα Λασιθίου, Τηλ: 2811 808000

Diagnosi Messaras Creta Interclinic

25ης Μαρτίου 26, Μοίρες Ηρακλείου, Τηλ: 2811 808500

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το: healthspot.hhg.gr

