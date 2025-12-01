Γυναικολογικός έλεγχος: Τι περιλαμβάνει, πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται

Ο τακτικός γυναικολογικός έλεγχος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της προληπτικής ιατρικής για τη γυναίκα. Στόχος του, όπως εξηγεί η μαιευτήρας - χειρουργός γυναικολόγος Άννα Μαρία Μπέλλου, που μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, είναι να επιβεβαιωθεί ότι η γυναίκα είναι υγιής, κάτι που πράγματι ισχύει στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Γιατί είναι σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος

«Η γυναίκα δεν πρέπει να περιμένει να εμφανίσει σύμπτωμα για να επισκεφθεί τον γυναικολόγο» τονίζει η κ. Μπέλλου. «Συχνά δεν υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Μέσα από εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις και έναν διακολπικό υπέρηχο μπορούμε να εντοπίσουμε θέματα που μπορεί να υπάρχουν» σημείωσε.

Ο προληπτικός έλεγχος επομένως δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά κυρίως την έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων που αφορούν την υγεία του γεννητικού συστήματος.

Τι περιλαμβάνει ο γυναικολογικός έλεγχος

Ο ετήσιος έλεγχος στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, το σωστό ιστορικό και την κλινική εξέταση.

Κατά τη λήψη αναλυτικού ιστορικού ο γιατρός συλλέγει πληροφορίες για το οικογενειακό και ατομικό ιατρικό ιστορικό, τον κύκλο της περιόδου (ρυθμικότητα, διάρκεια, συμπτώματα), τη σεξουαλική δραστηριότητα και τυχόν παράγοντες κινδύνου.

Κατά την κλινική γυναικολογική εξέταση γίνεται έλεγχος των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, τεστ Παπανικολάου (ΠΑΠ), ίσως και μια τυποποίηση του ιού του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (HPV τυποποίηση) και αν χρειάζεται μπορεί να γίνει και μια καλλιέργεια. Στον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο περιλαμβάνεται και η ψηλάφηση των μαστών

Πότε ξεκινά ο γυναικολογικός έλεγχος

Η κ. Μπέλλου συστήνει ένα πρώτο «εφηβικό ραντεβού»: λίγο μετά την έναρξη της έμμηνης ρύσης με στόχο την ενημέρωση της έφηβης για ζητήματα γονιμότητας, υγιεινής και ασφαλούς σεξουαλικής ζωής. Από τη στιγμή που η νεαρή γυναίκα ξεκινήσει σεξουαλικές επαφές, ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος γίνεται πλέον απαραίτητος.

Πότε ολοκληρώνεται

Ο προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος μπορεί να σταματήσει περίπου στην ηλικία των 70 ετών, εφόσον τα τρία τελευταία ΠΑΠ τεστ είναι φυσιολογικά και δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Η συστηματική παρακολούθηση όμως έως τότε είναι κρίσιμη για την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη σοβαρών παθήσεων.

Πηγή: skai.gr

