Η Ισπανία εντόπισε τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων από το 1994 σε αγριόχοιρους

Η Ισπανία εντόπισε τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων από το 1994, μετά την ανίχνευση του ιού σε δύο αγριόχοιρους που βρέθηκαν νεκροί κοντά στη Βαρκελώνη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Γεωργίας της χώρας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το υπουργείο ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργοποίησε μέτρα έκτακτης ανάγκης στην πληγείσα περιοχή, προτρέποντας τα χοιροστάσια να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας καθώς οι ερευνητές διερευνούν την πηγή της μόλυνσης.

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν μολύνει τους ανθρώπους, ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

