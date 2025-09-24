«Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομα μου;» είναι το πρόγραμμα ενημέρωσης για τη νόσο Αλτσχάιμερ (Alzheimer) που παρουσιάσθηκε σήμερα στο Κέντρο Κοινότητας Ρεθύμνου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημέρωσης «Μαθαίνω για τη Νόσο Alzheimer» που διατρέχει την Ελλάδα παρουσιάσθηκε σήμερα, στους μαθητές και στις μαθήτριες της 4ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου στο πλαίσιο εκδήλωσης η οποία εντάσσεται στην «Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Νόσο Alzheimer».

«Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενημέρωση των παιδιών για τη νόσο με βιωματικό, εύληπτο, εποπτικό και παιγνιώδη τρόπο», όπως εξήγησε η αντιδημάρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δρ Άννας Ελευθεριάδου-Γκίκα.

Απευθυνόμενος στους μαθητές και στις μαθήτριες που συμμετείχαν στην εκδήλωση ο δήμαρχος Ρεθύμνης εστίασε στην ανάγκη των παιδιών και των γονέων τους να κατανοούν και να συμμερίζονται τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα τα οποία πάσχουν από άνοια.

«Οι γιαγιάδες και οι παππούδες έχουν ανάγκη από φροντίδα, ηρεμία, αγάπη και απλές δραστηριότητες μαζί σας. Το μυαλό μας μοιάζει με ένα σφουγγάρι με βαθουλώματα και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιούμε διαρκώς και να μην το αφήνουμε στην αποθήκη, ούτε να το κρατάμε φυλακισμένο. Να αγαπάτε τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας και να προσπαθείτε να περνάτε χρόνο και να κάνετε όμορφα πράγματα μαζί τους» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Οι συγκεκριμένες δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων όλης της Ελλάδας, πραγματοποιούνται με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Alzheimer και με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

