Πόσο σημαντικό είναι το νερό στον καύσωνα

Νερό – όχι καφές και αλκοόλ – και πολλά φρούτα και λαχανικά. Ο διατροφολόγος Ντιρκ Βέμπερ δίνει πρακτικές συμβουλές για να αντέξουμε τη ζέστη.Όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, το να πίνουμε νερό δεν είναι απλώς σημαντικό – είναι απαραίτητο. Και όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και το είδος παίζει ρόλο. Το νερό της βρύσης είναι μια χαρά, όπως εξηγεί ο διατροφολόγος Ντιρκ Βέμπερ από το Ινστιτούτο Αθλητισμού και Επιστήμης του Αθλητισμού στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης (KIT). Έχει όμως ένα μικρό «μειονέκτημα»: η περιεκτικότητά του σε μέταλλα είναι σχετικά χαμηλή.



Με τον ιδρώτα χάνουμε όχι μόνο υγρά, αλλά και πολύτιμα μέταλλα – κυρίως νάτριο και, σε μικρότερο βαθμό, μαγνήσιο και κάλιο. Ο Βέμπερ προτείνει να επιλέγουμε μεταλλικό νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα, ώστε να αναπληρώνουμε πιο εύκολα αυτές τις απώλειες. «Ο οργανισμός ρυθμίζει μόνος του την ισορροπία», τονίζει.

Πηγή: Deutsche Welle

Τσάι μέντας για δροσιάΤις ζεστές ημέρες, 2–3 λίτρα υγρών είναι μια καλή βάση. Αν όμως ιδρώνουμε πολύ ή αθλούμαστε, η ανάγκη μπορεί να αυξηθεί αισθητά. Προσοχή όμως: τα ροφήματα δεν πρέπει να είναι παγωμένα. Όταν πίνουμε κάτι πολύ κρύο, το σώμα μας προσπαθεί να εξισορροπήσει τη θερμοκρασία, παράγοντας επιπλέον θερμότητα – το ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι θέλουμε. Επιπλέον, μπορεί να προκληθούν και γαστρεντερικές ενοχλήσεις.Μια πιο «έξυπνη» επιλογή είναι το χλιαρό τσάι – και ειδικά το τσάι μέντας. Περιέχει ευεργετικά συστατικά, δεν έχει θερμίδες και η μενθόλη τού δίνει μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς.Προσοχή σε καφέ και αλκοόλΟ καφές και το αλκοόλ έχουν διουρητική δράση, γι’ αυτό καλό είναι να τα αποφεύγουμε στον καύσωνα. «Σε μικρές ποσότητες δεν υπάρχει κίνδυνος, εφόσον είστε συνηθισμένοι», λέει ο Βέμπερ.Το αλκοόλ όμως έχει και πολλές θερμίδες – κι αυτό σημαίνει πρόσθετη παραγωγή θερμότητας.«Όσο πιο χαμηλές σε θερμίδες είναι οι επιλογές μας, τόσο το καλύτερο», σημειώνει ο ειδικός. Οι θερμίδες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενέργεια – και η αξιοποίησή τους από τον οργανισμό παράγει θερμότητα. Ακόμα και σε μικρές ποσότητες, οι λιπαρές τροφές μπορεί να «κρύβουν» πολλές θερμίδες.Η καλύτερη λύση; Γεύματα πλούσια σε νερό: φρούτα, λαχανικά, πατάτες, σαλάτες, σούπες. Μια πρόταση είναι για παράδειγμα βρώμη για πρωινό, μια σαλάτα το μεσημέρι ή μια ελαφριά σούπα το βράδυ, που μπορούν να μας χορτάσουν χωρίς να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του σώματός μας.Μικρά και συχνά γεύματαΕν μέσω καύσωνα, καλύτερα να αποφεύγουμε τα βαριά, μεγάλα γεύματα. Ο Βέμπερ συνιστά πέντε ή έξι μικρότερες μερίδες την ημέρα και όχι φαγητό πολύ αργά το βράδυ, για να μην αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος τη νύχτα και να κοιμόμαστε καλύτερα.Αν η διατροφή μας αποτελείται κυρίως από φρούτα και λαχανικά, δεν υπάρχει ιδιαίτερος περιορισμός στην ποσότητα. «Χωνεύονται γρήγορα και περιέχουν τόσο πολύ νερό, που η ποσότητά τους φαίνεται μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα», εξηγεί.Επιμέλεια: Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.