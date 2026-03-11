Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τη νέα πτέρυγα της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών στη Θεσσαλονίκη, στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Το έργο χαρακτηρίστηκε "ξεχωριστό" από τον υπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε προσωπικά στην απώλεια της μητέρας του από λευχαιμία το 1993, και τόνισε τη σημαντικότητα τέτοιων μονάδων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Είναι μέρα μεγάλης χαράς για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για εμένα προσωπικά» ανέφερε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, εγκαινιάζοντας το μεσημέρι τη νέα πτέρυγα της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών της Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός τόνισε ότι το έργο αυτό «ξεχωρίζει», εξομολογούμενος και μία προσωπική στιγμή, όταν ο ίδιος έχασε τη μητέρα του το 1993, η οποία είχε διαγνωστεί με λευχαιμία και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο των Αθηνών.

«Την έβλεπα να υποφέρει στο διάδρομο του Λαϊκού Νοσοκομείου και σκέφτομαι τώρα πόσο μεγάλη ευλογία είναι στη ζωή μου, από τον Θεό, να μπορώ να είμαι υπουργός Υγείας και να φτιάχνω μονάδες σαν τη σημερινή», είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Ομολογώ, ότι αυτό το έργο ξεχωρίζει είμαι πάρα πολύ ευτυχής γιατί μέσα στη θητεία μου, είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε τα εγκαίνια αυτής της μονάδας που θα δώσει αξιοπρέπεια στους ασθενείς, την ώρα που κάνουν τη θεραπεία τους, να εξασφαλίζουμε καλύτερες συνθήκες, ώστε να έχουν μεγαλύτερη προοπτική επιτυχίας».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι χωρίς τους γιατρούς και χωρίς το νοσηλευτικό προσωπικό, ασφαλώς δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία, αλλά και για αυτούς, σημείωσε, ότι είναι σημαντικό να λειτουργούν σε αξιοπρεπείς και ανθρώπινους χώρους κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος τους και πρόσθεσε:

«Μας δόθηκε η ευκαιρία να εξασφαλίσουμε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να δώσουμε σε αυτό το νοσοκομείο άλλη μία μεγάλη πτέρυγα, όπου αναβαθμίζονται οι ιατρικές υπηρεσίες».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το υπουργείο Υγείας έχει και καταστεί «πρωταθλητής» σε απορροφήσεις ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ άλλων υπουργείων, ενώ αξιοποιεί και πόρους που μένουν αδιάθετοι από αλλά υπουργεία για να κατασκευάσει έργα στο ΕΣΥ κάτι το οποίο, όπως είπε, είναι θετικό, γιατί τα έργα τα οποία γίνονται στο ΕΣΥ «θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια». Ίσως, ανέφερε, οι ασθενείς να μην θυμούνται ποιοι τα έκαναν, αλλά θα μπορούν να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

«Γιατί στο τέλος της ημέρας το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για τους ασθενείς, αυτούς υπηρετούμε και πρέπει να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες και το επιτυγχάνουμε», είπε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχής και υπερήφανος, διότι όταν ήρθα εδώ στη νέα μου θητεία και έκανα τα εγκαίνια του απογευματινού χειρουργείου - το πρώτο απογευματινό χειρουργείο έγινε εδώ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου - εκείνη την ημέρα η λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο ήταν 14.000. Το μεγαλύτερο νούμερο σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, περίπου δύο χρόνια μετά, η λίστα αναμονής είναι 2.750 άτομα. 'Αρα έχουμε μία πτώση πάνω από 80% σχεδόν 90% μέσα σε δύο χρόνια».

Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο υγειονομικό πάρκο της χώρας, είπε ο κ. Γεωργιάδης

«Η Θεσσαλονίκη και ειδικά αυτή η περιοχή μεταμορφώνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο μεγαλύτερο υγειονομικό πάρκο όλης της Ελλάδος" υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε:

«Εχουμε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σε λίγους μήνες θα παραλάβουμε το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα είναι από τα ωραιότερα της Ανατολικής Ευρώπης, είμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού για το νέο Θεαγένειο το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα, 450 εκατομμύρια, που θα αλλάξει τη διαχείριση της ογκολογίας στην Ελλάδα γενικότερα, φτιάχνουμε το Κέντρο Ανοσολογικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου το οποίο θα εγκαινιάσουμε σε δύο μήνες...».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι κοντά σε αυτά γίνονται, επικουρικά, μία σειρά από έργα «που κάνουμε ασταμάτητα σε άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στο ΑΧΕΠΑ, στο Ιπποκράτειο, στο Γ. Γεννηματάς στον 'Αγιος Παύλος, κ.α.».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε σημαντικά έργα που γίνονται στην Αθήνα, σε νοσοκομεία, ειδικά για ογκολογικούς ασθενείς, ώστε να διευκολύνεται η θεραπεία τους, καθώς και το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η νέα πτέρυγα της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Η νέα πτέρυγα της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας Ογκολογικών Ασθενών της Πανεπιστημιακής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας είναι ισόγεια επέκταση της υπάρχουσας δομής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εμβαδού 1.000 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει 36 κλίνες θεραπείας. Καλύπτει τις διαγνωστικές και νοσηλευτικές ανάγκες των ασθενών, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ογκολογικούς ασθενείς.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της είναι προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, ώστε να δημιουργείται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για τους ψυχολογικά βεβαρημένους ασθενείς.

Το έργο είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό 3.014.850 ευρώ. Δημοπρατήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ τον Φεβρουάριο του 2023, άρχισε να κατασκευάζεται την άνοιξη του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Η κατασκευή του υλοποιήθηκε μέσω της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, με τη συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, στο πλαίσιο συνεργασίας που συνεχίζεται και κατά την υλοποίηση έργου αναβάθμισης της πυροπροστασίας στον περιβάλλοντα χώρο.

Στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, παρακολουθούνται και υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία χιλιάδες ογκολογικοί ασθενείς ετησίως. Να σημειωθεί ότι 2024 πραγματοποιήθηκαν στη Μονάδα 16.682 χημειοθεραπείες.

Τον αγιασμό, που προηγήθηκε των εγκαινίων, τέλεσε ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, ενώ τον υπουργό χαιρέτισε ο πρόεδρος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Μιχάλης Καραβιώτης. Παραβρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας και Διαμαντής Γκολιδάκης, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, οι διοικητές της 3ης και της ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικακης και Παναγιώτης Μπογιατζίδης, εκπρόσωποι του Ιδρύματος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ Στέφανος Τριαρίδης - τους οποίους και συνεχάρη ο υπουργός για το έργο τους- γιατροί και νοσηλευτές, συγγενείς ασθενών, κ.α.

Νωρίτερα, στην είσοδο του νοσοκομείου έγινε διαμαρτυρία από την ΕΝΙΘ, με αιτήματα περισσότερες προσλήψεις και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.