Νέα παραλλαγή του κορωνοϊού έχουμε στην Ελλάδα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.

«Κάθε φορά τον Ιούλιο, το καλοκαίρι, έχουμε μια έξαρση», αναφέρει ο καθηγητής και εξηγεί πως «είναι ένας νέος ιός της ομάδας Όμικρον. Δεν προκαλεί επιδημιολογική ανησυχία και ανησυχία στο σύστημα υγείας».

Αυτός που θα κολλήσει τη νέα παραλλαγή του κορωνοϊού, σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη θα έχει το εξής επίμονο σύμπτωμα: «θα πονάει πάρα πολύ ο λαιμός του. Λέγεται σύνδρομο πονεμένου φάρυγγα, είναι επώδυνη φαρυγγίτιδα. Γι΄αυτό καλό είναι να προσέχουμε».

«Οι δείκτες στους θανάτους και τις εισαγωγές είναι πτωτικοί», τόνισε ο καθηγητής, σημειώνοντας πως «είναι μια νέα έξαρση που την αναμένουμε καθώς έχουμε μεγάλο ποσοστό κοινωνικών επαφών, διακοπές, μετακινούνται πληθυσμοί, έχουμε τουρισμό».

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες, κατέληξε ο κ. Τζανάκης.





