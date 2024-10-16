Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς (16 Οκτωβρίου), δίνει οδηγίες για το πως πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής ενός ατόμου. To φετινό μήνυμα είναι «Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να σώσουν μια ζωή».

Οδηγίες του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Εάν το θύμα δεν αντιδρά και δεν αναπνέει κανονικά (κάνει δηλαδή λιγότερες από 2 αναπνευστικές κινήσεις σε 10 δευτερόλεπτα), η κατάσταση είναι κρίσιμη και θα πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα. Γι' αυτό:

• Ελέγχουμε αν το άτομο αντιδρά, χτυπώντας ελαφρά τους ώμους και ρωτώντας το, «είσαι καλά»

• Εάν δεν αντιδρά, ελέγχουμε εάν αναπνέει, πλησιάζοντας το αυτί μας στο στόμα του, βλέποντας ταυτόχρονα τον θώρακά του εάν κάνει αναπνευστικές κινήσεις.

• Εάν δεν αναπνέει, καλούμε άμεσα τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης στους αριθμούς 166 και 112 και ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ.

Πώς κάνουμε ΚΑΡΠΑ

• Τοποθετούμε τα χέρια μας το ένα πάνω στο άλλο στο κέντρο του θώρακα και εφαρμόζουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις. Υπολογίζουμε περίπου 2 συμπιέσεις ανά δευτερόλεπτο.

• Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε 2 αναπνοές διάσωσης, χρησιμοποιώντας την τεχνική στόμα με στόμα. Συνεχίζουμε με εναλλαγές 30 θωρακικών συμπιέσεων και 2 αναπνοών διάσωσης, μέχρι να δούμε σημεία ζωής ή έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο.

• Η σειρά της διαδικασίας ανάνηψης για τα παιδιά και τα βρέφη είναι η ίδια όπως και για τους ενήλικες, με κάποιες διαφοροποιήσεις.

Σημειώνεται ότι στις δέκα καρδιακές ανακοπές που συμβαίνουν, ποσοστό λιγότερο από 20% των παρευρισκομένων είναι σε θέση να προσφέρει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Το ποσοστό αυτό δε, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ μικρότερο, αγγίζοντας το 5%. Εάν τα ποσοστά αυτά μπορούσαν, μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης, να βελτιωθούν, θα σώζονταν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, μετά από αιφνίδιες καρδιακές ανακοπές που συμβαίνουν εκτός νοσοκομείου.

