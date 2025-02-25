Γιώργος Παυλάκης- ΣΚΑΪ 100.3: Γιατί δεν μας ανησυχεί ο νέος κορωνοϊός HKU5-CoV-2

Για την ανακάλυψη του νέου κορωνοϊού, HKU5-CoV-2 από επιστήμονες στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν στην Κίνα, μίλησε στον ΣΚΑΪ 100.3, στην εκπομπή τον Βασίλη Κουφόπουλο ο γιατρός, ερευνητής, Γιώργος Παυλάκης.

Υπενθυμίζεται πως η ανακάλυψη του νέου ιού έγινε πρόσφατα από ερευνητές που τον εντόπισαν σε νυχτερίδες και διαπίστωσαν πως έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται σε ανθρώπινα κύτταρα μέσω του υποδοχέα ACE2 – του ίδιου μηχανισμού που χρησιμοποίησε ο SARS-CoV-2 για να εξαπλωθεί παγκοσμίως.

Ο κος Παυλάκης, μίλησε για τη σοβαρότητα των ανακοινώσεων αυτών που έγιναν μάλιστα στο επιστημονικό περιοδικό Cell και εξήγησε τη συγγένεια του νέου κορωνοϊού με τους προηγούμενους.

Εξήγησε πως οι επιστήμονες στη Γουχάν, συνεχίζοντας τις έρευνες τους, αξιοποίησαν όλες τις τεχνολογίες από τη Δύση και διαπίστωσαν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί που μπορούν να περάσουν από τις νυχτερίδες στον άνθρωπο με τον οποίον, ως θηλαστικά, έχουν πολλά κοινά.

Βάσει πειραμάτων, συνόψισε, ο νέος κορωνοϊός, μπορεί να περάσει στον άνθρωπο κι είναι πολύ πιθανό να δούμε κρούσματά του στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει, εκτιμά ο ερευνητής τονίζοντας πως σε αυτή τη φάση οι Κινέζοι επιστήμονες δοκίμασαν τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν για την αντιμετώπιση της SARS- CoV-2 και έχουν διαπιστώσει πως είναι εξίσου δραστικά.

Πόσο πιθανή είναι μια νέα πανδημία

Ο κος Παυλάκης, ήταν ιδιαιτέρως καθησυχαστικός μιλώντας για το ενδεχόμενο συντέλεσης μιας νέας πανδημίας, ανάλογη με αυτή που ζήσαμε, εξηγώντας πως για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται πολλά πράγματα να συμβούν ταυτόχρονα κι επομένως δεν πρέπει να φοβόμαστε.

Θεωρίες συνωμοσίας

Ο γιατρός- ερευνητής αναφέρθηκε, εκτός των άλλων, στο φαινόμενο των θεωριών συνομωσίας για ιούς που φτιάχνονται σε εργαστήρια- και φαίνεται πως «ανθούν» ξανά.

Ξεκαθάρισε πως η φύση είναι αυτή που δημιουργεί τους ιούς.

Ανησυχία για τη γρίπη

Παρά το γεγονός πως αντικείμενο συζήτησης έχει γίνει, εύλογα, η ανακάλυψη του νέου κορωνοϊού, σύμφωνα με τον κο Παυλάκη, αυτό που θα έπρεπε να μας ανησυχεί στην πραγματικότητα είναι οι γρίπες οι οποίες, υπογράμμισε, πράγματι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο ξέσπασμα μιας πανδημίας.

Οπως είπε ενδεικτικά ο ερευνητής, είμαστε στα πρόθυρα να ξεσπάσει πανδημία από τη γρίπη Η5N1 η άλλη γρίπη.



