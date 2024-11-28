Μετά τα SMS για τη συμμετοχή στα δωρεάν προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που τρέχουν (όπως του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του παχέος εντέρου), το υπουργείο Υγείας ετοιμάζεται για νέο πρόγραμμα πρόληψης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να σταλεί ένα μαζικό κάλεσμα στα κινητά εκατομμυρίων πολιτών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, που αποτελούν την πρώτη απώλεια ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες.

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, το πρόγραμμα αφορά 5,5 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες ηλικίας 30 έως και 70 ετών που διαθέτουν ΑΜΚΑ, ανοίγοντάς τους τον δρόμο σε εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς και δομές αλλά και δωρεάν εξετάσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει α) δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις λιπιδαιμικού προφίλ και β) επίσκεψη σε γιατρό για έλεγχο και εκτίμηση.

Το ατομικό παραπεμπτικό που θα εκδίδεται θα έχει ισχύ τριών μηνών, για εκτέλεση τόσο δε δημόσιες δομές όσο και ιδιωτικά εργαστήρια.

Πηγή: skai.gr

